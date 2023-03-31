大帽山茶水亭易手｜店主黃生拒行連姐舊路　經營3年生意不似預期

大帽山郊野公園茶水亭是行山人士重要的補給站，它將會在4月1日易手，由在此經營了3年的黃先生，轉交「大帽山連姐」江火連。

在易手前4日，記者訪問現任店主黃先生，他表示這3年遇上疫情，生意比預期中少，但他感覺開心寫意，結識了很多朋友，亦有行山人士認得他。

黃先生表明不會像連姐3年前那樣搬上大帽山郊野公園遊客中心茶水亭，直言那個位置偏僻，難以做生意，只有連姐人緣好又有魅力，才能經營得到。



大帽山郊野公園茶水亭近3年由黃先生經營，在4月1日將由連姐接手。（顏銘輝攝）

大帽山郊野公園荃錦坳有兩個茶水亭，一個名為大帽山郊野公園茶水亭，位於扶輪公園的停車場旁。連姐在大帽山郊野公園茶水亭經營了25年，在2020年投標落敗，改由中標的黃先生經營至今年3月31日。連姐3年前失去大帽山郊野公園茶水亭的租約後，遷至大帽山郊野公園遊客中心茶水亭，位置較上一點及偏僻。兩個茶水亭相隔約250米，步程在5分鐘內。

大帽山連姐即將回歸舊舖 4月搬遷至扶輪公園大帽山茶水亭｜行山

大帽山郊野公園茶水亭較接近扶輪公園營地及燒烤場，而大帽山郊野公園遊客中心茶水亭就在較上的位置，兩者相距約250米路程。

4月1日的3年租約期將至，黃先生透露漁護署在3月中才開標，他只有兩日時間填妥表格，趕及在截標日期前交標。交標後約7日，黃先生被通知投標落敗，需要在4月1日交吉。由收到通知到交鎖匙，黃先生只有一周多的時間收拾貨物及清空茶水亭，時間緊逼。

中標的連姐就在4月1日由遊客中心茶水亭遷回大帽山郊野公園茶水亭，她正密鑼緊鼓地安排搬貨品及雪櫃。

訪問當日是3月28日，黃先生正忙着收拾貨品，準備清空舖面交吉。（顏銘輝攝）

抱怨政府太遲開標

黃先生說：「唔知點解咁遲先通知招標，差唔多租約到期前半個月，星期一收到標書，星期三就到最後截標日期，得兩日時間畀你填份表，所以好趕，而家執舖都好吃力，不斷執貨不斷清貨。3年前就3個月前出標書，兩個月前已經知結果，大把時間安排貨物，今次趕到不得了。」

70歲的黃先生以前做的士司機，退休後入標競投郊野公園茶水亭營運，之前經營過香港仔郊野公園的茶水亭。他認為大帽山茶水亭是全港郊野公園中生意最好的茶水亭，3年前入標競投大帽山茶水亭，與連姐爭奪經營權。他說：「都係平常心，唔係特登追求呢度，隨便落下，點知真係中咗！」

大帽山郊野公園茶水亭位於一間石屋之中。（顏銘輝攝）

3年租約撞正疫情

不過，黃先生的3年租約期遇上疫情，他說：「估唔到疫情咁發生，影響到我計劃，原先打算生意好好，結果做少好多生意，呢3年撞到正一正！」他續解釋：「行山啲人多咗，但整體少咗人，因為有限聚令，以前好多大型活動、比賽、屋邨旅行、學校旅行（都冇晒），損失咗呢班客。」當疫情過去，大型活動、旅行及露營的人流歸來，生意回升，租約就屆滿了。

儘管生意不似預期，但黃先生表示在大帽山這3年開心寫意。他說：「都有唔捨得，因為識到一班行山人士，識到一班喺度工作嘅人員，大家都好熟絡，好似朋友咁，咁多郊野公園入面，呢度啲人比較和善，真係唔捨得。」

黃先生拒絕正面出鏡。（顏銘輝攝）

最新投標不敵連姐

「（有冇行山人士認得你？）梗係認得啦，喺出面（市區）同我打招呼，我都唔識佢，『你咪喺上面做生意嘅』，好在冇做啲衰嘢，原來俾人認得出。喺呢度3年，加埋之前香港仔又做咗3年，長期行山嘅人一定認得我。」

經濟回暖，黃先生亦熟悉了大帽山嘅人流習慣，有意繼續經營，故此在今月中再入標，但今次不敵連姐。

黃先生表示他這3年經營大帽山郊野公園茶水亭，每朝早約10時開店，做到晚上9時。如果是周末假期，他可能會開得更夜。（顏銘輝攝）

「（係咪投標輸咗？）唔夠佢爭，唔夠佢爭。」黃先生口中的「佢」便是連姐。

「投標呢啲嘢咪你追我趕咁囉，唔只呢啲，康文署公園嗰啲（小食亭）都係咁，呢次你高過我，下次又到我冚返你。」

不會搬上遊客中心茶水亭

有沒有感到失望？他說：「真係冇，投資有起有跌，有賺有蝕，一啲失望感都冇，真係冇唔開心。」

會不會仿傚連姐3年前的做法，遷到大帽山郊野公園遊客中心茶水亭經營？黃先生斷言否定，他說：「以做生意角度睇，上面係不適宜做生意，非常偏遠位置，做唔到生意。」

大帽山連姐3年前搬到遊客中心旁的茶水亭經營，她將會在4月1日接手「舊舖」大帽山郊野公園茶水亭。（顏銘輝攝）

黃先生認為只有連姐才能夠在位置較偏僻的遊客中心茶水亭營運得到，他說：「佢人緣好好，識好多人，佢一聲吹雞，就有好多人幫襯佢，佢係有呢個魅力，個位係得佢先做得掂。」

在3月31日結束營業後，黃先生暫無打算競投其他茶水亭，他會先去放假旅行，未來會以行山人士的身分好好觀光大帽山。