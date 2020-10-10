唐狗是個超大的驚喜包，即使只有一、兩個月時間，也足夠讓牠來一個大變身！ 台灣有狗主在社交平台分享了兩張狗照片，指狗狗小時候還可以抱在懷內，現在已經塞爆鏡頭！連姐姐也不禁懷疑牠被中途掉包了!

姐姐日前上載狗狗的對比照。（受訪者提供）

台灣有隻唐狗，牠在小時候被姐姐稱為「小捏」。可惜養了三個月之後，牠的體型好像跟「小」扯不上關係，所以姐從此就叫牠「阿捏」。日前，姐在社交平台分享了阿捏的對比照，指牠現在已經超巨型，把鏡頭塞爆了！

姐姐徐惠敏接受《香港01》訪問時指出，「剛開始載回來，我還以為是一隻髒兮兮的巨鼠。牠三個月後，體型慢慢長大，毛色也開始轉淡棕。」體型和毛色的差異，令姐姐也懷疑牠中途曾經被掉包！轉眼兩年過去，阿捏更滿身肌肉，十足一位肌肉男！

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力大無窮拉跌姐姐

「阿捏現在兩歲半，牠真的力大無窮。」阿捏全身都長滿結實的肌肉，已經找不到小時候那種楚楚可憐的樣子。而且阿捏每次散步都很喜歡扯繩，有次還把姐姐拉到跌倒，「我有擦傷了，牠就比較安份，然後直接牽牠回家了。」

「兩年前還在主人的懷裡，兩年多後已經塞不下主人的懷裡了！」她把阿捏的對比照分享到facebook群組「米克斯傳奇」，吸引多達2千6百位網民點讚，「比人還大隻」、「這個尺寸也差太多」、「毛色根本被反白」。

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不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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