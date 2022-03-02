大帽山孔雀再現蹤跡　茶水亭連姐朝早行山巧遇「孔雀情侶」拍拖

大帽山孔雀今早再現蹤跡！經營遊客中心茶水亭的連姐今（2日）早行山時，驚喜地發現一對孔雀，並與牠們合照。



在荃錦坳經營大帽山郊野公園遊客中心茶水亭的連姐，今早沿大帽山道行山時，遇上一對孔雀。她表示一對孔雀就在馬路邊的山坡旁，當時都有四五個行山人士見到及影相，大家很開心。

「我今年都未行過山，過了年初一都未行過，今朝好似天氣幾好，就去行一陣。」連姐說：「很感恩，可以讓我見到牠們，我沒有想過可以見到牠們！我覺得自己好好運，好好彩。」

上周四有行山人士在網上分享，在近大帽山山頂的位置遇見孔雀。（相關報道：大帽山行山客驚遇「孔雀情侶」拍拖 專家料是人工飼養走失）