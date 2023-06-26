杭州亞運2023｜黃尹雋退出港隊棄戰亞運任旁述　冀柏林馬再寫港績

香港長跑好手黃尹雋周一（26日）出席電視台轉播杭州亞運啟動禮，但不是以「香港代表」身分出戰亞運，卻是擔任直播旁述。他因為贊助風波而退出港隊，「運動員不一定要代表國家而比賽，在職業賽場上出一分力提升自己價值，亦很重要」。



黃尹雋因贊助問題退出港隊後，在4月漢堡馬拉松跑出2小時19分16秒，從紀嘉文手中奪回香港男子全馬紀錄保持者名銜。狀態勇銳的他以亞運直播旁述員身分出席記者會，雖然對未能出戰亞運感到可惜，但他坦言運動員要取捨：「杭州很熱，相對上造不到成績，馬拉松跑不到那麼多場，想在柏林馬拉松跑到好成績。」

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黃尹雋對首次擔任旁述感興奮：「細個都有想過好似伍家謙做體育評述員，現在可以做到。」（盧翊銘攝）

年初時候，他因為贊助風波而影響心態與狀態，但目前已調整好心情，「因為當身邊好多人着緊、幫助你時，自己都要爭氣點」，他續說：「運動員不只是（代表）港隊，看看全世界運動員，像是足球也不只為世界盃而踢。馬拉松選手都是為跑更好時間，在職業賽場上提升自己價值，自己都要往這方向想。」

黃尹雋雖然缺戰本年度最大型的亞運會，但他將心思放在7月底的成都世界大學生運動會半馬拉松和柏林馬拉松。世大運今屆增設團體賽事，他將與莊司暘、林穎璋合力爭取踏上頒獎台。

三鐵代表奧斯卡出席亞運啟動禮，他自言已進入狀態，期望能奪得獎牌。（盧翊銘攝）

至於柏林馬拉松，他坦言將力爭刷新全馬香港紀錄，「全馬希望跑在213（2小時13分鐘）內，漢堡後覺得頭段發揮同能力都不錯，練好耐力有機會達210、211水平」。

他將在周三出發往雲南作高原訓練，備戰成都世大運（半馬）；隨後或到法國高原訓練，參加柏林馬拉松。