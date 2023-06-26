杭州亞運2023｜李思穎亞錦摘銀汲取經驗　耐力拉近奧運銀牌的距離

作為杭州亞運前哨戰，22歲香港單車主將李思穎（Ceci）上周在亞洲場地單車錦標賽上，於主項女子全能賽首奪亞軍，冠軍是東京奧運銀牌、日本名將梶原悠未。

距離亞運約三個月，一直追逐梶原的她明言不會放棄衝擊金牌。



杭州亞運在即，有線HOY TV宣布將設三條頻道獨家免費直播賽事。「小女車神」李思穎今日（26日）出戰記者會時透露，上周奪得亞錦賽銀牌，除了取得寶貴的奧運排名積分，剛已落實獲得8月蘇格蘭格拉斯哥世界錦標賽資格。

場地單車．亞錦賽｜李思穎捕捉賽摘銅 港隊再有收穫暫錄一銀三銅

香港國際場地盃｜沒有李慧詩的港隊 小女車神長距離賽肩負重任

李思穎透露將在亞運前出戰世錦賽。（盧翊銘攝）

李思穎奪得個人首面亞錦全能賽銀牌，她坦言對全能賽表現很滿意，惟即使在各項目與梶原分數接近，她心明與該全能賽前世界冠軍仍有分野，「都未威脅到她，能力上仍有距離，仍不會放棄，在這三個月再改變，經今仗後更知道自己攻什麼位去練。」

李思穎坦言亞運前極力追上前世界冠軍梶原悠未。（盧翊銘攝）

她指今次記分賽後有感耐力提升，「耐力水平與她比較貼近，去到最後她突圍後，自己都有嘗試突圍，雖然失敗，但在最後一個分衝完後仍覺體力可以，可以借住耐力夠，下次作更多嘗試。」

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

杭州亞運增設霹靂舞，大會邀請了香港霹靂舞者表演。（盧翊銘攝）

她又謂在失利的麥迪遜賽則上了寶貴一課，「沒預計到比賽（節奏）那麼快，沒準備好速度，一開始已出錯，對手突圍時沒有跟上去。提前知道有這種情況，到時亞運便不會再失誤。」

跳遠港將俞雅欣透露，已移民的前教練Animo將回港放假，並相伴她隨隊到泰國亞錦賽。（盧翊銘攝）

李思穎透露，港隊已獲得世錦賽男女子全能賽和麥迪遜賽資格，她將在今周返杭州訓練，再赴蘇格蘭參加世錦賽。