The North Face 100越野跑12.8舉行　9.20再開放報名+詳情+報名費

The North Face 100香港越野跑挑戰賽2023（TNF 100）將於12月8至10日舉行，除了傳統的100公里及50公里，今屆新增16公里組別，適合越野跑新手參加。以下為報名及比賽詳情。



黃浩聰將參加今屆賽事。（資料圖片；顏銘輝攝）

賽事將於周三（9月20日）下午4時正再次開放報名，報名參與100公里賽事即能獲得限量版TNF 100 香港越野跑挑戰賽駱駝牌水樽乙個；參與並完成100公里賽事的首500名跑手，更能獲得限量版TNF 100 香港越野跑挑戰賽100公里賽事連帽衛衣乙件。100公里賽事目前尚餘少量名額。

比賽日期：2023年12月8日至12月10日

組別：100公里、50公里、16公里

名額：2000個

100公里——800個

50公里——800個

16公里——400個

報名費：

100公里——$1500（30/9或之前繳付）；$1700（1/10或之後繳付）

50公里——$750（30/9或之前繳付）；$950（1/10或之後繳付）

16公里——$380（30/9或之前繳付）；$480（1/10或之後繳付）

抽籤費：

100公里、50公里——$50

16公里——$20

報名日期及時間：2023年8月22日下午4時正至2023年8月29日晚上11時59分

起點及終點：大美督「美督明珠」

起跑時間：

100公里——12月8日晚上8時

50及16公里——12月9日早上9時



報名形式有公開抽籤及慈善名額兩種，所有項目均設有候補名單。獲得名額的參賽者，必須在接獲通知後8天內完成報名手續，包括繳付報名費。所有報名人士，不論成功與否，均獲電郵通知結果。

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