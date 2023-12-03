防府馬拉松｜川內優輝相隔5年奪第5冠　「一生懸命」跑出「208」

日本跑手川內優輝周日（3日）出戰生涯第13次的防府馬拉松，奪得生涯第5次的防府馬冠軍。



36歲的川內優輝連續13年出戰防府馬，他跑出2小時08分32秒，是他生涯第5次防府馬冠軍，也是相隔5年後再次奪冠。他在10月中才出戰過日本馬拉松Grand Championship（MGC），當時他跑出2小時09分獲第4名，再次跑入「209」。今次相隔僅僅個半月再跑全馬，便造出更佳成績的「208」，距他在2021年創下的PB——2小時07分27秒距約1分05秒，他今年2月也曾在大阪馬跑出2小時07分35秒。

36歲的川內優輝今年也曾跑到207。（Getty Images）

川內優輝完賽後道：「沿路獲得了很多支持，所以我必需要一直跑。一直聽到很多『加油啊川內』的打氣聲，所以我拼盡全力地跑了！去年（因為傷患而成績不好）而留下了遺憾的成績，不過，防府的人的打氣激勵了我，所以能在MGC之後再造出好成績。」

日本前跑手、現任陸上競技連盟路跑訓練部長的瀨古利彦也大感驚訝，道：「川內今天在防府馬贏了，我覺得他真的很厲害，他已經贏過5次防府馬了。到底他的體力有多強呢？年輕人應該多向他學習。」