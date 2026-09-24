遺囑｜無平安紙財產會被充公？不立遺囑3大後果+申請遺產承辦流程

遺囑｜平安紙｜遺產不多就不用立遺囑？資產隨時被凍結，家人甚至連殮葬費都無法提取！到底法例如何定奪遺囑？無立遺囑，遺產會被政府充公嗎？處理家人遺產的流程及相關費用又是多少？「香港01」《金齡》頻道為大家拆解當中迷思！



遺囑｜無立遺囑（平安紙）財產會被政府充公？

雖然法律上，政府不會隨便充公市民財產，但會被凍結。只有在先人完全沒有任何在生血親（配偶、子女、父母、兄弟姊妹甚至叔伯姑舅等）的極端情況下，遺產才會撥歸政府，但在生前沒有立遺囑，仍然有以下3大後果！

遺產不多就不用立遺囑嗎？（AI生成圖片）

無立遺囑後果【1】遺產遭凍結

先人名下的銀行戶口及股票，一旦所屬機構接獲死亡通知，將會被即時凍結，家屬無法隨便提款。雖然家屬可向民政事務總署申請「需要釋放款項證明書」（收齊所需文件後，署方承諾於1小時內發出），直接從先人的單名戶口開出本票支付殮葬費。

除了殮葬費，其他龐大開支還有物業按揭、差餉管理費、家屬日常開支，以至動輒數萬元的遺產承辦律師費等。

申請「需要釋放款項證明書」須攜帶的基本文件：

~先人的死亡證

~身份證

~申請人的身份證

~先人與申請人的關係證明文件

~先人的所有銀行戶口存摺或最新結單

~遺囑（如有；連同其副本）



無立遺囑後果【2】配偶無法全取遺產

不少人以為，即使不立遺囑，其配偶都可全取遺產。然而，根據香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》所述，若先人有子女，配偶只能先獲取個人實產（如手錶、首飾）及首$500,000；若有父母（無子女），配偶則先獲$1,000,000。

至於扣除上述項目後的「剩餘遺產」，配偶只能分得一半。而另外一半，則會按法例規定的優先次序強制平分：

第1順位：子女

第2順位：父母（若無子女）

第3順位：親生兄弟姊妹（若父母亦已故）



換言之，只有在「無子女、無父母、無兄弟姊妹」的情況下，配偶才能真正全取所有遺產。

萬一先人的流動資金不足以支付這筆法定金額，或會引發家庭紛爭。（AI生成圖片）

無立遺囑後果【3】爭奪「遺產管理人」惹紛爭

先人立了遺囑，可直接由指定的執行人處理遺產，但無的話，法庭會按法定優先次序（配偶＞子女＞父母＞兄弟姊妹）指派遺產管理人。若同一順位有多名家屬（例如幾兄弟姊妹），大家隨時為爭奪管理權而對簿公堂。

遺囑｜有立遺囑與無立遺囑申請的法律文件一樣嗎？

不少人誤以為先人離世後，家屬去法庭辦理的手續都一樣。其實，有立遺囑與沒有遺囑，申請的法律文件完全不同，後者更為複雜：

有立遺囑➔申請「遺囑認證」：

法庭主要是確認該份平安紙的法律效力，並正式發出文件，授權先人生前親自指定的「遺囑執行人」接管並分配資產。因為有先人的清晰意願為依歸，手續相對直接明確。因此，需時亦較短，一般而言，所需時間約為5星期至3個月。

沒有立遺囑➔申請「遺產管理書」：

由於缺乏先人指示，法庭必須介入，按法例順位委任「遺產管理人」。為了防範有人侵吞財產或剝削未成年家屬，法庭審批時會拋出大量質詢，甚至強制要求有擔保人承擔責任。如果找律師代辦，律師事務所辦理無遺囑承辦的專業服務費一般介乎$25,000至$60,000不等（視乎資產複雜程度）。

至於辦理時間方面，一般而言，從死者去世到最終完成資產分配，通常需要6個月至1年或以上的時間。

當事人立了遺囑，可直接由指定的執行人處理遺產。（AI生成圖片）

遺囑｜無遺囑申請遺產承辦5大流程

無立遺囑的情況下，家屬不能直接拿死亡證去銀行提款，必須向高等法院遺產承辦處申請「授予管理書」。整個過程複雜繁瑣，隨時要花費數年。具體步驟如下：

第1步｜確認無遺囑及確立申請權

家屬必須先徹底搜查先人遺物，並向銀行或律師樓確認先人生前未曾訂立遺囑。其後，按法例優先次序（如配偶或長子）決定由誰出面申請成為「遺產管理人」。

第2步｜清點資產與債務

管理人需向相關銀行、證券行及政府部門查詢，查核先人的存款、強積金、物業估值及所有未清還債務（如卡數、按揭），並向法庭提交一份詳盡的「資產及負債清單」。管理人向銀行查核時，需出示死者的「死亡登記證明書」（俗稱死亡證／綠紙），銀行同時便會凍結該死者名下的所有個人戶口。

資產及負債清單項目包括：現金與銀行存款、物業與房地產、股票與投資、保險與其他；以及負債項目，如按揭與貸款、卡數與應付款項等。



值得留意的是，在逐間銀行查詢先人存款結餘和卡數時，銀行並非免費提供服務，管理人須向銀行申請「逝世日期結餘證明書」（又稱戶口結餘證明／已故客戶結餘紀錄）：

逝世日期結餘證明書：每間銀行會收取約$100至$400的查冊手續費。



如果先人有欠債，遺產代理人（即執行人或管理人）需處理欠債。代理人需用先人的遺產來幫其償還債務。 當遺產代理人取得法庭的「承辦紙」並解凍或提取資產後，根據香港《遺產管理條例》，遺產必須按照以下順序進行「清償」：

第1順位：殯葬及行政費用

第2順位：特權債務，如稅款、租金或受僱員工薪金

第3順位：有抵押債務，如物業按揭

第4順位：無抵押普通債務，如信用卡欠款（卡數）、私人貸款、私人醫療住院費等

最後剩餘：清還上述所有債務後，剩下的資產才能按遺囑或法律順位分給家屬。



如果遺產不夠還債，遺產代理人或債權人（如銀行）可向法庭申請將該遺產按《破產條例》進行清算。

第3步｜向遺產承辦處遞交申請

處理完上述債務後，帶齊死亡證、關係證明（如結婚證書、出世紙）及資產清單，正式向法庭提出申請。若遺產包含海外資產，手續將倍加繁複。

向高等法院正式遞交申請時，需支付固定的法院規費：

申請書存檔費：$265；

隨後獲發授予書的謄寫費：$72；

基本法庭規費總計：$337；

在法庭監誓員面前宣誓，每份誓章費用：$21。



向高等法院正式遞交申請時，需支付固定的法院規費。（資料圖片）

第4步｜解答法庭提問及尋找「擔保人」

法庭審批時會提出各項書面質詢，若受益人中包含未滿18歲的未成年子女，法庭為保障其權益，會強制要求管理人提供至少兩名擔保人。

擔保人條件：必須年滿18歲並常居香港，並須擁有等同遺產總值的資產，以承擔潛在的財務責任。



準備及遞交「擔保書」向法院繳付額外存檔規費：約$21至$265（視乎具體誓章形式）。

＊若擔保人需要律師協助證明其資產實力，亦可能產生額外的律師核證費用。



第5步｜獲批管理書、還債及遺產分配

成功獲批「授予管理書」後，管理人才能到銀行解凍戶口。取得資金後，必須先清還先人所有債務及稅項，最後才可按法例次序將剩餘資產分配給受益人。

一般而言，若文件齊全，法庭處理申請約需1至2個月，但連同前期的清點資產、等待各機構回覆、解答法庭質詢及尋找擔保人，整個遺產承辦過程最後可能動輒9至12個月；若遇上家庭爭拗或海外資產，拖足數年更是常態。

辦理遺產管理書開支預算一覽：

法院基本行政費： 約$337（另加少量宣誓雜費）

銀行查冊及文件費：約$500至$2,000（視乎戶口數量）

總預算：約$1,000至$3,000。



有立遺囑VS無立遺囑分別 項目 有立遺囑 沒有立遺囑 負責處理人士 由先人委任的遺囑執行人 遺產管理人（按法例優先次序由親屬申請） 法庭申辦文件 遺囑認證書 遺產管理書 財產分配準則 按照遺囑上的意願分配 按《無遺囑者遺產條例》強制分配 辦理時間 若文件齊全，法庭處理申請約需1至2個月 動輒9至12個月，若遇爭拗甚至拖足數年 總預算 - 生前開支（找律師代筆）： 約$1,000至$3,000左右 - 死後開支（主要為法庭規費）：約$300至$500不等 - 律師代辦費：$25,000至$60,000 - 銀行查冊及文件費：約$500至 $2,000（視乎戶口數量） - 法庭規費及行政雜費： 約$350至 $650不等

一般而言，若文件齊全，法庭處理申請約需1至2個月。（AI生成圖片）

遺囑｜如果不處理遺產有什麼後果？

有家屬以為只要暫時不缺錢，可以暫不處理先人的遺產。而香港法例雖然沒有硬性規定申請遺產承辦的死線，但現實中，若遲遲不處理，財務危機通常在長者離世後陸續爆發。

【1】按揭斷供 物業隨時變「銀主盤」

戶口一旦被凍結，所有自動轉帳隨即失效。若先人名下有未供滿的物業，拖欠按揭供款數月後，銀行有權收回單位拍賣抵債；連帶物業管理費、差餉等欠款，亦會令單位面臨「釘契」風險。

【2】債務利息滾雪球 欠款持續倍增

先人生前未清還的信用卡卡數或私人貸款，不會因為死亡而一筆勾銷。若家屬不盡早取得「授予管理書」去解凍資金還債，相關欠款會不斷衍生高昂的逾期罰息。

【3】私下提款 隨時犯法

根據香港法例，任何人在未獲授予管理書前擅自處理先人資產，即屬刑事罪行。根據香港法例第10章《遺囑認證及遺產管理條例》第60J條，任何人如無合法權限或合理辯解，擅自管理或處理死者的財產，一經定罪，最高可被判處第3級罰款（目前為$10,000）。並可處額外罰款，其款額相等於該筆被擅自處理的財產價額之款項。