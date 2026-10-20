強積金提取2026｜65歲拎MPF攻略！3大領取方法/表格下載/整合帳戶

強積金提取2026｜捱足幾十年，終於踏入65歲可以退休，強積金MPF筆錢都可以重見天日！想知怎樣取回？《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家拆解領取強積金的3大選擇、整合個人帳戶教學、表格下載，以及領取強積金MPF可否繼續上班。



年滿65歲就可以領取MPF！（AI生成圖片）

65歲領取強積金MPF懶人包｜一筆過定分期拎？

根據強積金法例規定，現時月薪介乎$7,100至$30,000，僱主及僱員雙方都須要就入息的5%作強制性供款，僱員需達65歲才可取回強積金。不過65歲只代表可以開始領取強積金，絕非領取的最後限期，如有需要可以選擇一筆過或分期提取，甚至可以不領取讓強積金繼續在戶口內滾存。

領取強積金MPF方法【1】一筆過提取——適合急需周轉或投資轉移

如果急需現金周轉，或打算把資金轉做其他儲蓄、投資計劃（例如購買年金），就可以申請一筆過提取強積金。

領取強積金MPF方法【2】分期提取——自製長糧！留意每年免手續費次數

如果不急於提取全部存款，可以每年或每月提出特定金額自製長糧。未提取的資金會繼續留在強積金帳戶內投資（同時需承受市場波動風險），強積金公司須免費處理每年首4期提取申請，如在一年內從同一個強積金帳戶分期提取資金超過4次，可能會被收取額外費用，提交申請前記得要向強積金公司查詢清楚，以免花冤枉錢。此外，部分公司更設有最低提取金額，建議預先向所屬公司查詢。

領取強積金MPF方法【3】保留在戶口

沒有急需用錢，或者覺得該強積金基金的回報極佳，亦可以把資金留在戶口內繼續滾存，直至日後有需要才選擇一筆過提取或分期提取。

如果長者沒有經濟需要，亦可以把錢繼續放在MPF戶口滾存。（AI生成圖片）

領取強積金MPF步驟｜3步教你搵齊戶口及填申請表

有意取回強積金內的資金，但又無從入手？建議跟著以下3個簡單步驟進行：

領取強積金MPF步驟1：查清及整合個人帳戶

很多人轉工後都沒有整合戶口的習慣，導致遺留了多個強積金帳戶。提取資金前，建議先查清自己擁有多少個戶口，以下兩個方法可一次過處理：

積金局免費查詢：可透過積金局網站申請「查詢個人帳戶資料」服務，找出所有帳戶所屬的公司；或透過「個人帳戶電子查詢」應用程式隨時查閱紀錄。

「積金易」平台：現時所有強積金計劃已陸續加入「積金易」平台，如有家人協助，強烈建議註冊作一站式電子查閱及管理。

積金局查詢個人帳戶連結

領取強積金MPF步驟2：索取及填寫申請表格

當確定持有的戶口後，就可以準備填表申請。申請人可直接向強積金公司索取表格，或透過「積金易」平台辦理電子申請。申請人需填寫「基於達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格」MPF(S)-W(R)。

值得留意！表格內需清楚填寫申請人基本資料、提取選項（選擇一筆過或分期提取），以及收款方式（選擇以支票或銀行轉賬直接過數）。

現時已經可以透過積金易平台申請，假如長者不懂得使用電子平台，亦可以填表申請。（AI生成圖片）

領取強積金MPF步驟3：準備年齡證明及等待派發

表格填寫完畢後，需要提供出生日期證明，以確認提取時年齡已屆滿65歲。部分強積金公司，更會要求提供銀行帳戶資料，以便確認收款帳戶。

出生日期證明：一般指身份證。如身份證未有印上出生月份或日期，可提供載有完整出生日期的護照、旅遊證件或法定聲明。

處理時間：只要把表格及文件交齊，強積金公司便須於30日內完成支付程序。

65歲領取強積金Q&A｜可返工？影響長生津？提早拎？3大常見問題

強積金Q&A【1】65歲提取強積金MPF後還可繼續返工？

近年有不少長者年屆65歲仍未打算退休，根據強積金法例，強制性供款只適用於年齡介乎18至64歲的僱員，即使已經在65歲申請提取強積金，老友記仍然可以繼續工作！而且撇除強制性供款的限制，僱主和僱員都毋須再供款，變相每個月出糧直接袋返5%人工！

65歲提取強積金MPF後還可繼續返工。(AI生成圖片）

強積金Q&A【2】可提早取回強積金MPF嗎？豁免年齡限制6大條件

雖然強積金法例規定，必須到達65歲才可取回強積金，不過有6種情況是豁免年齡限制，包括提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘帳戶及死亡。

假如老友記已經年滿60歲，並作出法定聲明已終止所有受僱及自僱工作，且無意再次受僱或自僱，都可以直接向強積金公司，或透過「積金易」平台提交提取強積金申請。

強積金Q&A【3】提取強積金MPF會影響「長生津」嗎？

這是最多老友記誤解的陷阱！很多人以為強積金不算個人資產，但事實剛好相反。根據社署規定，當申請人年滿65歲（即達到可提取強積金的法定年齡），不論選擇「保留在戶口不提取」、「分期提取」還是「一筆過提取」，整筆強積金都會納入長者生活津貼（長生津）的資產審查中。

換句話說，即使銀行戶口沒有錢，但強積金戶口滾存超過長生津資產上限（以2026年為例是41.5萬元），便即時失去領取長生津的資格。

如何合法保住長生津？

如果強積金令你的資產超標，法例上還有一個合法的理財方法，容許長者擁有超出上限的資產，那就是將超出的資金轉投「香港年金計劃」（公共年金）。

由於香港年金的保費（本金）獲完全豁免計算入長生津的資產內。不過要注意，每月收取的「保證年金」會當作每月入息計算，如果每月收取的年金加上其他收入超過入息限額，還是無法申請長生津。

想知道如何透過香港年金計劃自製「雙重長糧」，可參考以下文章：