大灣區銀髮經濟新機遇　醫療旅遊與樂齡科技助跨區養老

香港人口老齡化問題日益嚴峻，每 4 個香港人中就有 1 個是長者。在國家「十五五」規劃中，銀髮經濟首度被列為重要議題，規劃提出推動大灣區醫療資源協同發展、促進優質醫療服務互通共享。香港特區政府其後成立「促進銀髮經濟工作組」，將養老議題由傳統「社會福利」層面，擴展至「經濟產業協作鏈」。



大灣區醫療專業發展協會於 8 月 15 日舉辦「大灣區銀髮經濟產業發展高峰論壇 2026」，匯聚政府、醫療、金融、科技、養老及學術等領域代表，就跨境養老、產業投資、智慧養老、人才培育及灣區產業合作等議題進行交流。

大灣區銀髮經濟產業發展高峰論壇聚焦跨境醫養融合與產業協作，吸引政府、醫療、金融及科技界人士參與交流。

香港養老面臨成本與資源壓力

香港正面臨人口老齡化挑戰，全國政協常委高永文在論壇上指出，香港連續十年蟬聯全球最長壽地區，65 歲或以上人口佔比超過 23%；廣東省戶籍老年人口亦突破 1,800 萬。本港中產及長者面臨理想養老設施成本高昂的問題，即使月費高達二至三萬港元仍難尋合適設施，加上公立醫療與社福資源緊張，床位長期不足。

高永文表示，推動長者北上養老，能讓長者享受內地具規模和成本優勢的安老服務，同時緩解本港壓力。

然而，跨區養老仍面臨制度問題。高永文在 7 月參與的考察團中發現，內地不少院舍設有擔保人年齡限制，無子女的獨居長者難以達標，無法申請跨境安老計劃。他建議由社工、民間團體擔任監護及擔保人，打通獨居長者入住門檻。他同時提醒，跨境養老涉及兩套獨立法律體系，潛在權益糾紛風險不容忽視，選擇長期預付型養老方案應謹慎，優先挑選按月收費、收支清晰分攤的服務模式。

高永文 7 月率團赴深圳、東莞、廣州、珠海及橫琴考察，深入了解大灣區內地城市康養服務現狀，推動跨境醫養融合。

在醫療配套方面，高永文指出，「港澳藥械通」已獲批創新藥械 162 款，指定醫療機構達 71 家，惠及患者超 1.7 萬人次。然而，兩地在藥品、診療習慣及護理標準上仍存在差異，加上內地醫保報銷範圍與香港藥品目錄不完全匹配，長者常需返港取藥。他建議推動兩地醫療服務「同質化」，讓長者不論身處香港或內地，都能享受到品質均衡的康養醫療服務。

銀髮經濟市場規模預計達 30 萬億

銀髮經濟的市場潛力受到關注。高永文提及，中國 60 歲及以上老年人口已達 3.2 億，銀髮經濟市場規模有望突破 30 萬億元，預計由 2024 年的 7 萬億人民幣增至 2035 年的 30 萬億人民幣。香港方面，2025 年年中本港 65 歲或以上人口佔 24.8%。根據「亞太區銀髮經濟市場潛力指數」，香港全球排名第四、亞太區第二。新一代長者生活模式趨向年輕化，消費重點轉向健康與品質生活。

商務及經濟發展局副局長陳百里出席論壇致辭，指港府將多管齊下構建「適老化」經濟體，推動銀髮經濟與國家戰略接軌。

超越傳統醫療的多元新發展

銀髮經濟的範圍涵蓋醫美、身心靈健康、文化旅遊、醫療旅遊配套及金融保險等新興行業。高永文指出，生物醫學已被列為國家戰略性新興產業，廣東省將「生物融合」列為六大新賽道之一，細胞與基因治療、核醫療、人工智能 + 醫療器械等細分方向迎來政策支持。

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑表示，協會將以「優醫通」平台作核心載體，整合內地院舍、醫療機構、收費標準、康復護理配套資訊，搭設「保險資訊中心」，並推動【 CerTrue 智真證】數位治理平台，以可驗證憑證技術實現跨境文件秒速核實，構建可信、高效的全域跨境健康服務生態。為北上養老、就醫長者提供參考。蕭英傑稱，內地具規模與成本優勢，香港擁有成熟國際化醫療、安老監管體系、專科技術與國際保險對接能力，兩地資源錯位互補，存在銀髮產業合作空間。

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑指，協會將以「優醫通」平台整合兩地醫養資源，推動南下北上雙向服務布局。

銀髮經濟延伸至全方位健康管理

隨著論壇討論延伸至「健康老化」，業界關注點亦由傳統安老照護，逐步擴展至健康管理、疾病預防及生活質素。對不少長者而言，影響晚年生活的未必只是重大疾病，記性變化、膝關節疼痛，以至夜尿、尿失禁等看似常見的問題，亦可能逐漸影響日常生活。有份參與論壇的深圳新風和睦家醫院，從醫療角度關注人口老化下健康需求的轉變。從「有病才求醫」走向「健康老化」，醫療的角色亦由單純治療疾病，延伸至維持身體功能及生活自主。

新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃（左二）於論壇分享。

腦健康：記憶變化與認知風險

偶爾健忘未必代表認知功能問題，關鍵在於記憶與認知能力是否持續下降並影響日常生活。由於認知衰退漸進且初期不易察覺，腦健康管理強調及早評估。透過靜息態腦電圖（EEG）等系統進行分階段篩查，能協助醫生識別風險並及早介入，從而延緩認知衰退進程。

和睦家腦健康首席專家郭毅為客戶問診。

膝關節退化嚴重影響生活質素

膝關節退化嚴重影響長者生活自主。由最初上下樓梯疼痛，演變至步程縮短、減少外出，甚至放棄社交活動。因此，膝關節問題不僅是疼痛，更關乎活動量、體重、情緒與整體生活質素。膝痛未必需要置換人工關節。醫生會綜合評估疼痛與功能影響，優先採用體重管理、物理治療、藥物或注射等保守治療；若疼痛持續、活動受限或關節嚴重變形，才評估手術需要。深圳新風和睦家醫院骨科團隊提供分階段管理，包含單髁置換與機械臂輔助手術，配合術後鎮痛及康復，協助患者最大程度恢復活動能力。

骨科湯冀強醫生正給香港長者看診。

骨科團隊正使用膝關節機器人輔助手術。

及早正視與改善長者泌尿健康

長者常見的泌尿問題包括前列腺增生導致的尿頻、夜尿、排尿困難，以及女性尿失禁或盆底功能異常等，不應單純歸因於「年紀大」而忽視。目前針對前列腺增生已有多元治療選項，除了傳統手術外，醫生會依病情提供藥物、微創治療，或經尿道前列腺切除術（TURP）與水蒸氣熱療（Rezūm）等方案，有助維護生活質素與生理功能。

深圳新風和睦家醫院泌尿外科首席專家關志忱。

關志忱主任團隊為前列腺增生患者施行前列腺增生微創治療。

跨境安老存在法律與福利盲點

立法會議員陳恒鑌在論壇上分析，現時大多數香港長者仍選擇留港養老，主因在於香港具備熟悉完備的法律保障、公立醫療的兜底機制，以及成熟的安老監管制度，能給予長者較強的信任感。他指出，目前跨境安老仍面臨法律保障缺位、福利與監管機制不對等、醫療保險保障落差大，以及跨境醫療轉運機制缺失等挑戰。

在高永文指出跨境養老涉及兩套法律體系的基礎上，陳恒鑌提出多項政策改善建議，包括稅務層面修訂《稅務條例》，長者出示內地正規安老院入住及繳費證明，即可正常享有供養父母免稅額；監管層面建議由香港社會福利署設立跨境安老院舍官方認證機制；司法層面建議兩地司法部門、衛健部門合作，搭建跨境安老消費糾紛快速仲裁渠道；醫療層面建議打通兩地救護車綠色通道，實現危重病人無縫跨境轉運。

立法會議員陳恒鑌指跨境安老存在法律保障缺位、福利監管不對等及醫療轉運機制缺失等制度盲點，倡設官方認證機制與跨境仲裁渠道。

高永文補充，除了專業層面的對接，亦需深入社區普及銀髮經濟趨勢，爭取市民的理解與支持。他倡議推動兩地醫護服務標準互認與資源互通，建立雙向人才交流與專業協作機制，為不同需求的長者提供更多元化、優質的醫療養老選擇。

業界倡深化合作 打造銀髮產業生態圈

「全球健康產業新格局高峰論壇 2026」暨「大灣區銀髮經濟產業發展論壇」啟動儀式於 8 月 15 日順利舉行。高永文表示，銀髮經濟除了是應對人口老齡化的解決方案，也是帶動區域經濟轉型的重要引擎。

業界期望兩地進一步深化合作，打造具國際競爭力的銀髮產業生態圈。高永文表示，期待以「互通」促「融合」，共同推動大灣區成為全球健康產業新高地，讓每一位長者不論身處何地，都能享有高品質、有尊嚴的健康晚年生活。

大灣區醫療專業發展協會亦表示，將持續推動「優醫通」平台發展，促進北上養老與南下求醫雙向協作，整合兩地院舍、醫療機構及保險資訊，為長者提供更透明、可負擔的跨境醫養選擇。

（資料由客戶提供）