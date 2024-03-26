港漫《賭聖傳奇》奇書抄龍珠、作者向鳥山明道歉｜90年代港產片《賭神》全亞洲大熱，當時更有本港漫《賭聖傳奇》挪用港產賭片角色，相當賣得，後來更變本加厲成本《龍珠》照抄，星仔、陳刀仔個個可以變超級撒亞人、打多過賭。《龍珠》作者鳥山明先生在3月初去世，《賭聖傳奇》主筆永仁以YouTube拍片承認及解釋抄橋原因，並向鳥山明致歉。



神聖俠Gambler Assemble

王晶執導、發哥主演的《賭神》帶起賭博+打鬥港產片文化，後來更拉了超能力《賭聖》星仔（周星馳演）及賭神徒弟陳刀仔（劉德華演）合拍《賭俠》，人氣一時無兩。而當時仍是廿幾歲後生仔的司徒劍僑及永仁，就聯合編繪了一本奇書《賭聖傳奇》，未經授權挪用各賭片主角（今時今日可稱為「神聖俠賭博宇宙」），甚至連黎明、城城，澳門賭王何鴻燊都有「客串」出場。

《賭聖傳奇》早期都幾賣得，也有人力讚早期的賭局有心思。需知當年王晶本身就已經抄襲《龍珠》和《街頭霸王》拍戲，你抄人、人抄你，加上版權意識不足，當年大家都只覺得《賭聖傳奇》有計、好睇。好地地一本賭書，為何會抄襲鳥山明的《龍珠Z》，賭徒忽然有戰鬥力，更會爆氣變金髮「超級撒亞人」呢？

賭博題材無以為繼．救書情急抄龍珠

永仁在影片中解釋，開書時《賭神》熱潮一時無兩，且以賭為主題的漫畫不多，當年周刊發售的銷量高達5萬幾本，但其實「賭博」這題材很難寫，當題材去到乾塘的一天，銷量忽然下跌了1萬多本，驚動了當時「自由人」漫畫公司老闆劉定堅深夜打去給永仁爆粗責難，最終《賭聖傳奇》決定回歸最安全的打書路線，因為司徒劍僑當時很喜歡《龍珠》，所以就成就了「賭書變龍珠」的「壯舉」，最終殺出血路，銷量反彈。

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不知永仁是想解話還是愈講愈錯，他提及自己早就受到港漫界前輩的潛移默化，不時會「抄考」外國電影、動漫、海報去創作，又提到書中其實不只抄《龍珠》，另一作者司徒劍僑就常放飛自我、加入「高達」的小彩蛋，比如那件「賭聖戰衣」根本就是《高達》聯邦軍機師服…也曾出現《Z高達》大奸角斯洛哥（笑）。

最終漫畫因為劉定堅、司徒劍僑、永仁之間的版權和合約問題而完結了。永仁強調自己都有責任，雖然已盡量改設定令角色有本身特色，但最終都是有抄襲了鳥山明先生的創意，並向《龍珠》作品道歉。記者也不是幫他們講好話，想當年香港根本無版權意識，王晶片大大個悟空照抄，都一樣係咁上畫。亦有網民認為永仁只是食住鳥山明去世拍片呃點擊，但記者發現他的channel本來就只得20人追蹤，相信他並不太介意有多少人睇片。

《超級學校霸王》都照抄《龍珠》。