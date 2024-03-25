《葬送的芙莉蓮》第一季完結　官方貼文令人放心：旅程還在繼續

以感動且治癒人心的劇情，而深受觀眾們喜愛的人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，於3月22 日晚間迎來了第一季動畫最終話「再次見面會很尷尬」的播出，為這一季的內容劃下了完美的句點，想必各位應該都感到相當的激動且不捨。雖然本季的動畫已經結束，但這並不意味著告別，為了讓大家能夠放心，官方火速在動畫播畢時發布貼文表示：「芙莉蓮一行人的旅程還在繼續！」。



一起為動畫第二季的到來集氣吧！

相信大家都在殷切期盼著下一季動畫的製作訊息，雖然官方並未正式宣布，但在最新貼文中的一句「前往恩德的旅程還未完待續」，就足以證明官方已經正在籌備第二季動畫的製作，發表確定製作的消息也只是遲早的事，各位就耐心等待宣布吧！屆時若有相關情報，小編也會第一時間告知大家！

+ 9

漫畫作畫老師：「感謝所有參與製作以及觀看動畫的朋友！」

負責原作作畫的阿部司（アベツカサ）老師，也對此在個人 X（原 Twitter）帳號上，發表了自己的感言：「向所有觀看以及參與製作動畫的人，表達最誠摯的謝意。非常感謝你們帶來了優秀的動畫！」。

《葬送的芙莉蓮》漫畫銷量突破 2000 萬冊啦！

與此同時，官方也宣布了《葬送的芙莉蓮》漫畫銷量突破了 2000 萬本的消息，並向所有支持本作的朋友，獻上了感謝。著實非常恭喜芙莉蓮達到了如此驚人的成績，相信不管是漫畫還是動畫，接下來都會越來越精彩的！

延伸閱讀：《機動戰士高達SEED FREEDOM》票房突破26億日圓 成系列最賣座

+ 22

延伸閱讀：

《Re：從零開始的異世界生活》第三季宣告今年 10 月開播！首波宣傳影像釋出

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】