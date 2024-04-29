Switch 2最新爆料｜外媒指Joy-Con將有新獨特設計 舊掣或無法兼容｜雖然任天堂早已表示正在開始Switch的後繼下一代主機，即坊間一般稱的「Switch 2」，但是官方一直未有正式發表主機或提及發售時間，機迷們早已等到心癢難耐。最近外國又有關於Switch 2的爆料，提及新Joy-Con的設計及舊手掣兼容問題。



Switch 2最新爆料 指新Joy-Con為磁吸設計

據Video Games Chronicle等外國遊戲媒體報導，一個西班牙遊戲網站「Vandal」日前爆出最新的Switch 2相關爆料，爆出Switch 2硬件的多個設計詳情。

據指Vandal稱消息來自Switch 2的周邊配備生產商；指Switch 2的新Joy-Con會和Switch一樣可以從本體拆出分離獨立使用，而且將會採用磁吸（magnetical）形式和本體連接，而非現時Switch般以軌道方式合體。另外消息也指出Switch 2的機體體積將比Switch更大。

https://www.videogameschronicle.com/news/switch-2-reportedly-has-magnetic-joy-cons-might-not-support-existing-ones/

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Vandal的消息也指現時的任天堂Switch Pro手掣可以繼續在Switch 2上使用，但Joy-Con則因為改以磁吸固定至本體的關係，既有的Joy-Con很有可能無法在Switch 2上使用。

Video Games Chronicle也在文中補充，指在和兩個消息來源確認過之後，相信Switch 2上市時僅會配備LCD螢幕以減低生產成本。當然，也不排除將來Switch 2會像Switch一樣另出LED版。

Switch 2的網路概念圖片

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值得一提是在2021年時，Vandal曾準確預言Switch OLED版的一些特徵，例如新底座及Lan線插頭等，因此今次Vandal爆料並非全無參考價值。當然最終一切皆以任天堂的官方發布為準。

Vandal的爆料和Video Games Chronicle的消息來源均未提及Switch 2的發售日；據近期的Switch 2爆料及預測則多指出Switch 2可能要到2025年初才會上市。要到2025年才上市的原因可能是想配合任天堂第一方遊戲的開發進度，以及避免硬件供應問題等。