劍星Stellar Blade攻略｜各套靚衫解鎖方法 旗袍、泳裝、兔女郎｜由韓國的《妮姬》開發商「Shift Up」製作的PS5動作遊戲《劍星》Stellar Blade正式推出，《香港01》科技玩物頻道為玩家製作遊戲攻略，以下為遊戲中各套靚衫解鎖方法，包括旗袍、泳裝、兔女郎等



三十套靚衫任你換

《劍星》中伊芙的外觀造型可以在遊戲中各處寶箱、商人購買或是完成支線任務等途徑獲得；據之前官方在訪談中分享的消息，遊戲內總共有超過30款服裝讓玩家取得；記者自己也尚未全部收集完，不過就搶先和大家分享幾套記者覺得特別好看的外觀入手方法。

旗袍（山牡丹）

到達曦安後，和情報商「羅克珊」對話，然後從她購買商品直到好感度提升至2，就會開放包括旗袍在內的三套服裝；然後在維修機台處製作即可。

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兔女郎（網路魔法師）

在荒地最右上角有個上鎖寶箱，互動後用槍打碎10個靶子（射到紅色靶會扣分）後就能開啟寶箱獲得設計圖，再在維修機台處製作即可。

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比堅尼泳裝（藍色薰風）

當主線推進到可進入沙漠之後，承接支線任務「珍貴的寶藏」，然後去沙漠任務目的地旁邊把爬高架橋，用槍射擊油桶將巴士炸下來變成道路，然後走過去面開寶箱即可獲得泳裝。

+ 1

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泳裝（兔假狂歡）

在荒地的最東北面打完boss「腐敗者」之後再往前走寶箱內獲得。

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啦啦隊裝（活力十足）

到後期才能取得的服裝，需要進入隱藏關卡「艾多城9號」（在前往最終關卡前達成百合的好感度要求，百合的好感度可通過收集海報和汽水罐來提升）；進入此關卡後一直推進，直到一個位是坐完過山車後落到有一隻鹿蟲巨獸和水螅獸的平台，在這平台角落的寶箱內。