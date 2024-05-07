任天堂公布Switch 2將於此日期前發表發售日或已定｜近期爆料理整｜Switch的後繼機，即坊間一般稱的「Switch 2」一直未有官方正式發表，機迷們早已等到心癢難耐。但今日（5月7日）任天堂突然無預警正式發表Switch 2的消息，令機迷們大為振奮。



任天堂官方發聲 明年3月前正式發表Switch 2

任天堂今日（5月7日）突然在其官方推特（Twitter，現X）以社長古川俊太郎的名義發表公告，指自2015年3月首次公布Switch已過了9年，任天堂將會在將會在今個財政年度中正式發表Switch的後繼機（坊間一般稱為Switch 2）；不過公告中亦指將在接下來6月舉行的任天堂線上發布會Nintendo Direct中只會發表Switch在2024下半年的遊戲陣容，而不會提及Switch後繼機的情報。

https://x.com/NintendoCoLtd/status/1787736516921581661

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按公告的說法，今個財政年度指的是2025年3月31日之前，有可能比照Switch的檔期同樣選在3月公開。但如果完全比照Switch，Switch是首次發布後的2年後的2017年3月才正式發售，一個不好隨時要到2027年才有Switch 2玩。

無論如何，帖文一出馬上在推特引起極大迴響，撰文時已有19萬讚好和14萬轉發。大部份網民留言表示最關心的是能否向下兼容Switch的遊戲，也有人期待Switch 2會否採用DS系的雙mon或GBA SP般的摺機設計。

https://twitter.com/NintendoCoLtd/status/1787736516921581661

近期Switch 2爆料整理

有關Switch的爆料和傳聞從來未曾停止，由硬件性能、機體外觀、售價、Joy-Con設計及遊戲兼容性等都有涉及；較為近期的爆料有Switch 2的Joy-Con將採用磁吸方式和本體連接，因而舊Joy-Con很有可能無法在Switch 2上使用，但Switch Pro手掣則可以在Switch 2使用。

👉Switch 2最新爆料｜外媒指Joy-Con將有新獨特設計 舊掣或無法兼容

https://www.videogameschronicle.com/news/switch-2-reportedly-has-magnetic-joy-cons-might-not-support-existing-ones/

另外最近爆料頻道「Moore's Law is Dead」也爆出當Switch 2連接至底座時，運算性能會比坊間預期更高，畫面運算能力甚至可以達到 4 TFLOPs（FP32）的浮點運算能力（數字越大代表運算能力越強），相等如Xbox Series S的4 TFLOPS，直逼PS4 Pro的 4.2 TFLOPs。但同時節目中也提到Switch 2在手提模式時性能就會大大降低，以延長電池壽命及減少風扇音量和機身發熱。

👉Switch 2 爆料｜駁底座性能將直逼PS4 Pro、手提模式為慳電會降頻

https://www.youtube.com/watch?v=5tah4ALPgOk

稍早前則有多個不同爆料提及Switch 2硬件規格，均指Switch 2的處理器將採用輝達（NVIDIA）的T239晶片、配備8GB RAM與64GB儲存空間；螢幕刷新率達到120Hz，電池續航力亦比Switch大為強化。

最後是售價方面，因應通脹和日圓帶來的成本上升問題，市場普遍猜測Switch 2的定價會比Switch上漲100美元甚至更多。