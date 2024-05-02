應否買Switch給孩子引網民熱議：時代唔同 而家無Switch就無朋友｜今時今日資訊科技發達，電子遊戲，尤其是手機遊戲和Switch已經相當普及，說是許多人日常生活中的一部份也不為過；但同時也有不少人仍抱對打機抱有「玩物喪志」、「打機無益」等傳統印象。最近日本就有一位家長在網上發帖求助，問網民意見到底應不應該買遊戲機給自己的小朋友，帶起網上熱烈討論。



日本家長求問應否買Switch給小朋友

日本一位家長「はるるん」（@haru_rasiku）日前在推特（Twitter，現X）上發表帖文尋求網民意見，內容指其小朋友現就讀小學3年級，家中一直沒有遊戲機，也不讓小孩玩電子遊戲。直到某日孩子的朋友帶著Switch到自家遊玩，才發現原來孩子因為不想被（其他擁有Switch的同學）排擠，才向朋友謊稱「自己有Switch但放在家中」，結果朋友上來玩時謊言自然不攻自破。

結果朋友在玩Switch的期間，孩子就只能自己一個玩皮球；はるるん就問到底應如何是好，言下之意就是問應否買一部Switch給小朋友。

相關推文現時已被隱藏，僅能從備份網站瀏覽。https://togetter.com/li/2357776

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網民熱烈討論 正反意見均有 指打機唔單止係娛樂仲係社交一部份

「應否給小朋友買遊戲機」這個話題在日本推特引起熱烈討論，帖文獲得數千萬觀看次數，引來大量網民討論。

大部份網民均支持購買Switch給小朋友，主要理由是「今時唔同往日」：以前資訊科技和娛樂不如現在發現，小朋友出門去公園玩是常態；但現在已是資訊科技年代，即使是小朋友也是人手一台手機、Switch或平板電腦等等。環境轉變之下小朋友的交友方式也同樣會改變，當人人都有Switch而自己沒有的時候，就會很難融入「有機人」的圈子，有意無意間就會漸漸被排擠、交不到朋友。

不少家長將Switch當成玩具買給小朋友；而沒有機的小朋友和有機的人自然少了很多話題。

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如果擔心孩子會沉迷遊戲，那也是父母要負起責任教育、幫助孩子建立健康的遊戲習慣，而不是逃避孩子必要會面對的環境及社交問題。更有人進一步指出如果（因為沒有Switch而）找不到朋友或共同話題，會令到小孩失去練習社交和說話技巧，以及與同齡人一同玩耍的機會，將來升學、出社會工作時只會出更大的問題。

https://togetter.com/li/2357776

不止一位網民分享自己小時候的經歷，指自己在沒有遊戲機（i.e.和朋友的共通話題）的環境下成長造成負面影響，甚至會怨恨自己的父母：「我就是這種小孩，因為沒有那些酷東西而無法融入其他孩子的交友圈，導致在後來社會化過程中產生了一些負面的影響，至今我仍然很恨我父母」。

也有人點出這個年紀的小朋友交友和心理狀況十分重要，如果孩子一直因為沒有遊戲機而羨慕、妒忌他身邊的人，累積下來很容易造成性格扭曲。亦有人指出小時候被限制不可以打機的人，往往會在長大後反彈，更為沉迷遊戲。

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不過網民意見也不是一面倒支持買Switch，也有反對的聲音指出可以透過帶小朋友參加體育項目、戶外活動或是其他興趣活動，讓小朋友認識其他同樣不玩遊戲的朋友，避免沒有Switch而生的交友問題。也有網民指出重點並不在遊戲機本身，而是不應助長「人有我有」的心態；今次買了遊戲機，之後還會有更多的「朋友或者其他人有，所以自己都要有」的情況，不能無止盡地滿足慾望。

經過1天後，はるるん再發表回應感謝大家的意見，最後在說服丈夫之後買了一部Switch OLED給兒子，還一道購入了《Splatoon 3》、《寶可夢 朱》、《任天堂明星大亂鬥》、《瑪利歐賽車8》等幾款遊戲。她也表示和小朋友定好了玩遊戲的規則，兒子在收到遊戲後非常開心。

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作為重度機迷的記者，自然是慶幸又有一個人可以從小接觸電子遊戲、體會到它的魅力和樂趣，不過也寄望はるるん能助孩子建立遊戲習慣，始終小朋友打太多機可能對眼睛、發育等有不良影響。

另一方面，也有人提到一個注意事項，就是注意小朋友的Switch會否被掉包：有網民分享家中比較晚才買Switch，買了Switch之後在家裡和朋友一起玩，但玩完後兒子變得沒精打彩、應該是全新的Switch手掣也變髒了；原來有可能是朋友將自己顏色一樣的舊Switch和兒子的新機偷偷掉包，但沒有證據之下做不了什麼。建議家長在買Switch之後要貼上標籤，以及記下機身編號；雖然被掉包的情況應該很罕見，但發生主機被偷竊或遺物的情況也不出奇，多作準備總沒壞處