ASUS ROG Ally X突發公開 電池續航、RAM提升 呢個日子正式發表全規格｜Switch的出現重新帶起人們對手提遊戲機的需要，而自從Steam Deck的出現更是打開了手提PC遊戲機的市場，其他廠商也相應推出各款手提PC遊戲機，其中華碩ASUS的ROG Ally就是最多人留意和使用的一款。而ASUS在今日（5月10日）突然公布ROG Ally系列的新機「ROG Ally X」



ROG Ally X突發公開 6月進一步公開詳情

不經不覺，華碩推出的手提PC遊戲機（電競掌機）「ROG Ally」登場一週年之際，華碩突發在ROG的官方YouTube頻道「ROG Global」中進行一場簡短的發布直播；並在直播中表示將推出ROG Ally的後繼產品「ROG Ally X」。

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官方表示新機之所以稱為ROG Ally X而非ROG Ally 2，是因為今次並非全新換代的後繼機，而是改善了電池續航力和新加黑色機殼的更新產品；兩者將配備相同的AMD Ryzen Z1 Extreme CPU和7吋1080p IPS螢幕，刷新率最高可達120Hz。

據外國遊戲媒體「The Verge」的報導指出，華碩資深副總裁Shawn Yen向The Verge表示ROG Ally X將擁有更大的電池組，續航力比原版高出30~40%，預期續航力從原本的1.5小時增加至接近3小時，是相當大的提升。

https://www.theverge.com/24152945/asus-rog-ally-handheld-gaming-pc-2024-revision

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而除了提高電池壽命外，ROG Ally X也將更易於維修和升級：新機將使用重新設計的可更換搖桿，亦增加了M.2 2280 SSD插槽，方便用家加購SSD來增加容量。

另外官方也表示新機將會擁有比現機16GB系統記體更多的RAM；但就未有講明是否會直接增加到32GB，也沒提到頻寬會否增加。ASUS ROG Ally使用LPDDR5-6400記憶體，如果ROG Ally X能升級到LPDDR5X，相信機迷們都會高興。

ASUS ROG Ally

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至於新機的售價方面，The Verge的報導指華碩表示新機的售價很可能比現有機型，即原本$699 / $ 799美金的售價更高；而華碩亦不計劃以ROG Ally X全面取代ROG Ally，原有的ROG Ally X會繼續供應並很可能迎來各種減價和折扣，因此就算出了新機也不代表沒有理由買舊款。

另外值得一提是在ROG Global的官方推特（Twitter，現X）中，在5月7日上傳了一張照片，並指是考眼力小遊戲讓網民找出照片中所有ROG Ally主機，而其中就有一部黑色的ROG Ally，很可能就是ROG Ally X。

黑色的ROG Ally。https://twitter.com/ASUS_ROG/status/1787784438421860694

ROG Ally X 的更多詳細資訊以及最終硬件規格預定會在6月2日於COMPUTEX 2024台北國際電腦展期間正式公開，有興趣的玩家就要密切留意了。