艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜各地區前往方法及連接路線一覽｜Elden Ring 艾爾登法環 黃金樹幽影正式推出，今次 DLC 的地圖結構複雜，不少地區需要經等定路線才能去到，而這些通路又往往隱藏在高底差之中，一些非必去的支線地區甚至很容易就會完全錯過。以下整理黃金樹幽影中各地區的前往方法：



＊＊＊以下攻略涉及 DLC 地區情報，怕劇透的玩家請自行斟酌＊＊＊

艾爾登法環 黃金樹幽影 全地區前往方法

墓地平原：DLC 初始地區



塔之鎮貝瑞特：在墓地平原經三叉口往西到達



恩希斯城：在墓地平原經艾拉克大橋到達



幽影亞壇：打通恩希斯城 Boss「雙月騎士」後到達，又或在通柱坡下方經河流再乘幽靈氣流前往「懲罰要塞」後到達，詳細路線可見下文：



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幽影城：在幽影亞壇可直接前往幽影城正門，但城中有部份地區需要由另一路線進入。



弗勞古遺跡：在幽影城的物種保存庫 1 樓乘升降機到達西邊城牆，沿城牆走到底即可到達。



尖刺山：在墓地平原通柱坡中段附近會遇到 NPC「埃貢」，然後沿路往前可到達龍洞。在龍洞中打倒 Boss 古龍人後便可開門來到尖刺山山腳，再往前進就是尖前山。詳細可見下文：



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龍饗大祭壇：剛來到尖刺山山腳時往（地圖方向）南走便可到達。



卡羅隱藏墓地：在龍饗大祭壇跳上巨龍屍體的翅膀上即可到達，物理上位於青藍海岸的正上方。



青藍海岸：在穋斯廢墟北方湖邊崖底有個山洞，穿過山洞及洞後的毒池可來到 勞弗下方，然後繼續前進可到達 神殿鎮廢墟。在神殿鎮廢墟南方崖邊有跳跳樂可下降到艾拉克河（即艾拉克大橋橋底），然後一直沿河往南走會來到一個瀑布（旁邊有賜福 艾拉克河洞窟），可以騎馬在瀑布前的石柱陣往下跳，跳完後繼續沿水路往南走即可到達青藍海岸。



+ 2

另外從卡羅隱藏墓地最西面的懸崖也有跳跳樂可以去到青藍海岸（西邊）。

石棺大洞：在青藍海岸一直往南走到盡頭的洞穴進入



幽影城（教區） & 瑪瑙斯‧美特大教堂：在穆斯廢墟有地底通道可來到洛克村（壺村），然後過吊橋沿路前進可到達賜福「教區大道」，可分別再通往幽影城（教區）、瑪瑙斯‧美特大教堂及拉巴斯魔法師塔。



望影露台：在幽影城（教區）乘坐升降機到達物種保藏庫的最高層（內區），然後再經保藏庫內區前往幽影城（後門），打倒 Boss「老將蓋烏斯」後到達。



隱匿之地：在幽影城（教區）乘坐升降機到達物種保藏庫的最高層（內區），然後再經保藏庫內區前往幽影城（後門）；在賜福旁邊的房間內的石像做出肢體動作「母親啊！」，便能打開通道到達。母親啊！可以在波尼村北面的大樹下拾得。



+ 1

谷底森林：先在幽影城經下水道來到城底積水處，然後經隱者河來到驅暗地下墓地，通過驅暗地下墓地即可到達谷底森林。詳細路線可見下文攻略（有影片）：



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米德拉府邸（癲火之王）：在谷底森林前往，需要潛行穿過多個癲火老頭的巡邏。

