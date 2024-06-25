超強新武器癲火調香瓶取得法 無消耗大範圍攻擊｜黃金樹幽影攻略｜Elden Ring 艾爾登法環 黃金樹幽影新增了過百種新武器，《香港01》科技玩物頻道以下提供一款超強新武器「癲火調香瓶」的取得方法。



超強新武器癲火調香瓶 真係好癲

艾爾登法環 黃金樹幽影中新增了 8 種新武器類型，調香瓶就是其中之一。在本篇之中早已存在調香瓶道具，是類似壺一般的攻擊消耗卜道具，雖然效果強勁，但用量一多時就需要另外花時間收集材料製作，相當不便。而 DLC 中新增的調香瓶則是「武器」，普攻已是範圍攻擊，更不需要消耗 FP 可以無限狂用，相當誇張。

癲火調香瓶

👉幽影樹碎片早期速取法 極速升8級庇祐超高攻擊力｜黃金樹幽影攻略

而癲火調香瓶除了本身是火屬性攻擊之外，更可以向敵人附加發狂量表。癲火調香瓶本身的數值要求不高，基本上任何流派的角色都可以使用；尤其是並非主玩信仰的玩家可以升一個帶作身上，作為方便的範圍攻擊手段及可靠的火屬性傷害來源，以及面對弱癲火敵人的特效武器。

配合戰技「四面花火」更可以向超大範圍連環施展癲火攻擊，視覺效果極華麗。四面花火可以在幽影城通往弗勞古遺跡方向，經過一個滿是戰士壺的房間內陽台拾得，在保藏庫1樓乘升降機下去即達。

轟呀

👉艾爾登法環黃金樹幽影DLC推薦等級150+回鍋玩家必做的4項準備工作

另外是「調香師護符」可以提高調香瓶武器的攻擊威力，效果更是相當明顯，如果主玩調香瓶就記得裝備在身上。還有就是護符「火對蠍」、祈禱「火炎啊，賜予我力量！」等提升火屬性傷害的裝備、祈禱等也都有效。

👉黃金樹幽影早期攻略｜必拎護符 幽影樹碎片靈灰位置 舞獅Boss打法

癲火調香瓶位置及取得方法

癲火調香瓶位於 DLC 地圖較深處，要先經幽影城前往城底積水區，然後一直沿水路去到底部來到「驅暗地下墓地」來到谷底森林，穿過谷底森林到達「廢棄教堂」才能取得。城底積水區的前往方法可見另文攻略：

👉火巨人擊倒方法取得新露滴 大燃爐壺製作書位置｜黃金樹幽影攻略

以下為癲火調香瓶位置及前往路線：



+ 1

👉大刀、獵龍大刀超強力新武器取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略

注意在谷底森林中有多處為「潛入機制」，會有癲火頭的敵人巡邏，一被發現就會被追到死為止。通過方法是利用森林中的草叢蹲下（L3）潛行過去，但可以用消除聲音/身影的方法如戰技暗殺辦法、護符克雷普的小瓶子等等來逃課直接沿牆邊跑過去。但要注意即使用了消除聲音的方法都好，如果碰到橙色的長草（結有像是癲火葡萄般的果實），就會馬上被癲火頭發現而死。

👉火巨人擊倒方法取得新露滴 大燃爐壺製作書位置｜黃金樹幽影攻略

路線影片：（因為記者已打通驅暗地下墓地所以路線和首通有所不同）

