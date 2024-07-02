尤彌爾支線任務攻略 拎超型黑夜刀 全覆眼膜位置｜黃金樹幽影攻略｜Elden Ring 艾爾登法環 黃金樹幽影正式推出，除了主線劇情外 DLC 中也有不少非必要的選擇性支線任務可以進行，但解這些任務可獲得限定的武器、護符、法術及骨灰等，因此還是很有解的價值，以下就提供尤彌爾的支線任務全攻略。



尤彌爾支線詳解 取超型黑暗日本刀

尤彌爾是黃金樹幽影中的支線劇情之一，並非 DLC 劇情中必須要進行的部份；但這個支線除了可拿到限定的武器、護符和骨灰外，包括非常有型的「黑夜刀」，戰技可放出多個黑色劍氣，中二度滿分。此外也可從任務中了解到「指頭」這些東西的出身起源，拿裝備以外在劇情上也相當值得一做。

要進行此支線首先玩家需要前往「瑪瑙斯‧美特大教堂」，可以在穋斯廢墟的地底通道來到波尼村再前往，詳細路線可見另文攻略：

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然後玩家在瑪瑙斯‧美特大教堂中可找到 NPC「尤彌爾」，他會請你去遺跡吹響裡面的吊鐘，然後獲得任務物品「孔洞項鍊」及「遺跡地圖」。同房間中還有 NPC 約蘭，可以和她對話。

第一個遺跡是「利亞指頭遺跡」，位置在龍饗大祭壇旁邊、地圖上能見到明顯的黑色一大塊的位置，但是實際需要經青藍海岸前往，在龍饗大祭壇旁邊能見到入口，但是無法直接從龍饗大祭壇跳下去只會跌死。路線可見下圖：

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直接騎馬跑到遺跡的中心（從地圖上看就像是指紋正中間的感覺）即可找到吊鐘，吹響後獲得「紅種子護符+1」。完成後回去大教堂和尤彌爾對話，可以獲得護符「親愛的星塵」及「遺跡地圖（第二張）」，標記著下一個遺跡的位置。

+ 2

親愛的星塵效果是最大幅度提升詠唱速度，但是會增加受到的損傷。對於主玩法術或攻擊型祈禱的玩家相當有用。

另外每次完成的委託後都會新增魔法，威力高低、好不好用暫且不提，但全部新魔法的特效都十分出色，有收集的價值。

第二個遺跡「狄歐指頭遺跡」要經「隱匿之地」前往，而隱匿之地則需要在幽影城（教堂）來到幽影城（後門）才能到達。詳細路線可見另文攻略：

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同樣是可以直接騎馬衝去遺跡中間吹響吊鐘即可完成，獲得護符「藍種子護符+1」。當然途中隱匿之地有不少東西可以收集，例如有非必要 Boss「墜星獸物」，打贏可得魔法「重力球」。完成第二個遺跡之後再回去瑪瑙斯‧美特大教堂，會獲得得「遺跡地圖（第三張）」。

+ 1

這張地圖怎麼看都是瑪瑙斯‧美特大教堂本身，玩家只要先傳送離開大教堂再傳回去，尤彌爾就會離開坐椅，和坐椅互動即可打開通道以進入「密亞指頭遺跡」。

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在這裡會先先被被 NPC 黑夜劍士安娜入侵；打贏後獲得武器「黑暗爪」。然後沿路走到盡頭可拾得「指頭追尋者的製作筆記２」，再和吊鐘互動就會進入 Boss 戰「指頭之母」梅蒂爾；如果有正常升級幽影樹祝福的話戰鬥本身不會太困難。

+ 1

打贏指頭之母後回到瑪瑙斯‧美特大教堂，會被 NPC 黑夜劍士 約蘭入侵。打贏 NPC 繼承了指頭之母力量的尤彌爾會立即出現並展開 Boss 戰。他會使用指頭魔法（追蹤手指）及一直用傳送術逃走，同時會召喚手指怪來圍攻玩家。但是他本身沒有任何強韌度、隨意攻擊都能打斷其施法，與其一直和召喚出來的小怪糾纏還要避開他的魔法攻擊，倒不如無視小怪瘋狂追擊 Boss 會來得簡單。

戰鬥勝利後獲得尤彌爾的鈴珠、母親杖及大祭司防具一套，鈴珠可以交給大賜福的婆婆以購入未來得及購買的魔法。

+ 3

打贏後在 Boss 房一角的柱子內能見到垂死的約蘭，這時可以選擇給她「賜福覆眼膜」或「黑暗覆眼膜」；無論給她哪一個她都會當場死亡，給她前者可以獲得她的骨灰，給她後者則可獲得「黑夜刀」，非常帥氣的日本刀，同時有貫穿盾牌的效果。

+ 1

若選了前者給她「賜福覆眼膜」，可以在隱匿之地的盡頭懸崖邊跳跳樂下降到的拉巴斯魔法師塔的最頂層，會找到安娜的傀儡，和傀儡互動可將骨灰進化為雙人版本。由於 1 個周目內只能在骨灰和黑暗刀之間 2 選 1，要全收集就只能 2 周目再來了。

賜福覆眼膜和黑暗覆眼膜分別有兩個；第一個賜福覆眼膜在物種保藏庫 1 樓西邊坐升降機（即往弗勞古遺跡的方向），然後下樓梯前會經過一個露台，就在露台正下方（前面會有一隻不停在地面放血池的壺內容物守著）。第二個賜福覆眼膜則在幽影城教區通往幽影樹根部的隧道中（需要先在幽影城教區拉開水閘為教區排水後才能進入）的教堂拾取。

+ 1

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黑暗覆眼膜同樣有 2 個，第一個在懲罰要塞下水道（從正門進入的話左手面有個井口跳進去就是）拾取，另一個在幽影城（教區）拉水閘放水後，下去打的腐敗樹靈掉落。

除了約蘭外，覆眼膜也可以對幽影城（教區）內的火焰騎士約蘭（就是入侵了你幾次的那個）使用，同樣是給他哪一個都會當場死亡，給賜福覆眼膜可獲得戰灰「」、給黑暗覆眼膜則可獲得他的骨灰。