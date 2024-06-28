串聯火花調香瓶 拒絕的刺 指紋石盾 3大屈機超強流派教學｜艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜艾爾登法環DLC黃金樹幽影正式推出，遊戲難度不低、不少 Boss 都打到人嗌晒救命。但其實遊戲中有不少強度逆天的武器及法術，《香港01》科技玩物頻道以下介紹三個超強流派，讓大家可以輕鬆打穿幽影地。



串聯火花調香瓶、拒絕的刺、指紋石盾 3大屈機超強流派教學

1. 串聯火花調香瓶

調香瓶是DLC新增的武器，一共有火花調香瓶、劇毒調香瓶、雷電調香瓶、癲火調香瓶和霜凍調香瓶 5 種。調香瓶武器的特性是普通攻擊已是範圍攻擊，而且不需要消耗 FP，不用特別配置直接使用已經非常強勁。

👉艾爾登法環 黃金樹幽影攻略｜各地區前往方法及連接路線一覽

但真正離譜的地方是配合戰技「串聯火花香」：此戰技會向前放出形成一直線的多個火花，然後再加以引爆。

奧妙在於這些火花撞到障礙物時就會停低然後聚成一團；因此只要貼近敵人再望著地面使用串聯火花香，就可瞬間引爆所有火花原地連環爆炸，打出極誇張的傷害。要點是盡量不要鎖定敵人，而是貼近敵人望地才更易集中引爆。

由於串聯火花香同時是戰技和調香術，可以用調香師護符、亞歷山大碎片來進一步提高傷害。記者自己進行挑戰玩法完全不升級幽影樹庇佑，一個串聯火花都可打出 3000~5000 的傷害；網上有不少齊裝滿庇佑的影片，傷害基本都以萬起跳，非常離譜。

👉大刀、獵龍大刀超強力新武器取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略

而且串聯火花香的削韌值比一般攻擊要高，即使黑騎士等強敵都可以打斷它們的動作，就算沒有那麼離譜的傷害都能將對方屈到死，何況在成型之後每次串聯火花的傷害都以萬計算，就算是 Boss 也擋不了幾下。

串聯花火香一般配合癲火調香瓶和雷電調香瓶使用，都是 DLC 早期就能跑圖取得；癲火調香瓶在谷底森林的廢棄教堂，詳細位置可看另文攻略：

👉超強新武器癲火調香瓶取得法 無消耗大範圍攻擊｜黃金樹幽影攻略

雷電調香瓶則在青藍海岸前的有雷電綿羊的湖中，位置如下：

而最重要的串聯花火香則在幽影城前方，東面山崖上的軍營，將飛在半空的金龜子射下打死即可獲得。

若果使用火花 / 癲火調香瓶時，更可配合火炎啊，賜予我力量！等各種提升火屬性傷害的裝備／祈禱，以及 DLC 新出的「油光露滴」再提高傷害。油光露滴要打倒城底積水處的火巨人獲得，前往方法可見另文攻略：

👉火巨人擊倒方法取得新露滴 大燃爐壺製作書位置｜黃金樹幽影攻略

記者個人感覺雖然此用法符合遊戲機制，但傷害也實在是太逆天了，很有可能在將來被下修，想爽的人最好盡快加入，一起成為調香師。

2. 拒絕的刺

DLC 新加的魔法，DLC 新增的魔法，效果是放出三條附帶出血效果的荊棘刺；荊棘本身的傷害已經不低同時可以選續施放，重點是當距離夠近或敵人夠肥時，可以三條荊棘同時命中，荊棘本體加上出血的傷害完全突破天際。

👉 隱藏武器落葉格鬥術取得方法｜艾爾登法環黃金樹幽影攻略

拒絕的刺另一好處就是容易獲得，位於幽影城中的物種保藏庫7樓；其實就在通往梅瑟莫王房的路上，所以必定會經過，只是要由高處下跌到達未必人人都有發現。如果走波尼村路線經幽影城教區到達物種保藏庫的話，甚至 1 隻 Boss 都不用打，在 DLC 開局就能跑去拿取。詳細位置如下：

+ 4

裝備方面，如果你角色等級很高，智力和信仰兩者都能點高時就用死王子杖，可以去到 4 百多的法術強度；如果只得智力高，則用回盧瑟特杖威力會更高，只是要消耗額外 FP。另外由於拒絕的刺屬於荊棘魔法，能強化荊棘魔法的「阿爾佩利希套裝」（注意阿爾佩利希褲是沒有強化魔法效果，）和「罪人杖」都能進一步提升拒絕的刺的威力。而罪人杖只需要拿在手上就能發揮加成效果，不需要用它來施法，施法用回最高法術強度的法杖即可。

阿爾佩利希套裝前者在圓桌議會打紅靈獲得，正常都會擁有；罪人杖則需要刷火焰修道會的婆婆掉落，有幾個位置可以刷，記者自己是在降雪棱線路，監視者要塞外面的營地刷：

拒絕的刺強歸強，始終需要時間詠唱，配合坦度高的骨灰使用如鍛造魔像使用會更好。怕死的人也可穿全套重甲帶齊減傷，站樁正面對 Boss 輸出到它死為止。若不想那麼冒險時也可以在遠距離施展，即使只中一兩條荊棘傷害也十分可觀。

3. 指紋石盾流

利用遊戲中防禦性能和減傷率最高的指紋石盾來主打防禦反擊的玩法，雖然火力不及前兩者，但好處是簡單無腦又安穩，就算Boss攻擊力再高、連招再長都打不穿我們無敵的指紋石盾。

指紋石盾流還有一個好處是裝備自由，剛需的只有指紋石盾，其他武器、防具和護符都可自由配搭。可以用重武器，亦可以用長槍、刺劍等能邊舉盾邊攻擊的武器，配毒派生的蟻刺劍更可同時附加毒和腥紅腐敗。喜歡的話甚至可以唔著衫玩變身龍人。關於指紋石盾流早前已有另文攻略，可按此前往：

👉超屈機指紋石盾流教學 DLC變簡單模式輕鬆屈boss｜黃金樹幽影攻略