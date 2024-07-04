絕區零新手上路攻略｜開荒必知心得&戰鬥、組隊技巧 專有名詞對照｜由《崩壞: 星穹鐵道》、《原神》開發商米哈遊開發的最新跨平台手機動作遊戲《絕區零》（Zenless Zone Zero / ZZZ）終於在 7 月 4 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供絕區零新手上路攻略，包括伺服器選擇、。



絕區零首抽及開服最強角色相關請見另文攻略：

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重要：絕區零伺服器選擇相關

強烈建議你人物理上不在亞洲，否則都要選擇亞服（Asia）。理由就和《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》一樣，你需要將跟據自己《絕區零》中在那個伺服器遊玩，然後將hoyoverse帳號綁定至對應地區的PSN才能在各平台間共用進度。伺服器對應如下：

Asia Server（亞服）對應 PSN 的亞洲（除中國大陸之外）及大洋洲地區

America Server（美服）對應 PSN 的北美、中美、南美地區

Europe Server（歐服）對應 PSN 的歐洲、非洲、中東



https://zenless.hoyoverse.com/zh-tw/news/124541

而台港澳服（TW,HK,MO）並沒有對應的 PS 伺服器，換言之台港澳服玩家並不能在 PS5 上遊玩自己的進度。也因為沒有了 PS 版的關係，台港澳服的玩家數量必然遠比亞服少；結論而言台港澳服人又少，又斷送自己將來玩 PS 版的選項，可說是只有壞處沒有好處。更多詳細可見官方說明；但一言蔽之就是選亞服就沒錯。

PS5版絕區零已同步推出

另外也十分建議新玩家如有興趣因為 PS5 版而入坑，也應該先在電腦或手機上啟動遊戲、創立 hoyoverse 帳號，然後才在 PS5 上啟動遊戲並登入 hoyoverse 帳號和綁定。

這樣做的原因是比照同公司的其他遊戲如《原神》和《崩壞:星穹鐵道》的模式，如果在PS 平台上創立進度，即便該帳號可以再綁定 hoyoverse 帳號而達到在手機、電腦等其他平台共用進度都好，但若想課金時就只能在 PS 平台上進行，頗為不便。但如果是先創立了 hoyoverse 帳號、再綁定 PSN 帳號的話卻不會有相關限制，可以在任意平台包括官方自家 PC 平台課金。

絕區零

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新手必知心得 戰鬥技巧

《絕區零》的戰鬥系統看起來很簡單，但其實箇中有不少操作及組隊編成的學問，最終打出來的上下限差距可以非常大。

連攜技觸發條件



教學中有說明，持續攻擊敵人可令其陷入失衡，而對失衡敵人使用特殊技就可觸發連攜技。注意是觸發條件僅是特殊技而非需要累積能量才能使用的強化特殊技，因此能量（資源）的掌握就相當重要。

什麼時候用什麼角色強化特殊技來更快打出敵人的失衝，什麼時候將強化特殊技留起來到上好buff後再打一波爆發，以及什麼時候隨機應變換人上場攻擊累積特殊能量等；掌握這些細節操作後就會發現《絕區零》不是一款「見到QTE提示就點擊按鈕」的遊戲。

支援攻擊



除了以特殊技發動的連攜攻擊外，每個角色也有各自的支援攻擊；而不同角色的支援技能也有不同的效果，例如一些支援技特別擅長招架，又或能額外累積失衡值得。這也就成為了組隊配搭及戰鬥中換人順序的其中一個指標，一個簡單例子是妮可的特殊技能觸發隊友角色的「快速支援」；因此在觸發連攜攻擊時，如果能盡量先換妮可上場（發動特殊技），就能再賺一個快速支援。

確認角色技能



遊戲並不會主動逼玩家如此做，但是在獲得新角色後，最好是去角色詳細畫面看一看每個角色的技能，會發現大量。例如教學沒有教的是安比除了普攻連擊到底之外，還可以在普攻第 3 段長按（或停頓後點按）普攻能打出分支攻擊；另外是特殊技（升龍斬）如果在普攻第 3 段後連接使用，不單能以更快速度發動，還可以在使用完特殊技之後直接打出分支攻擊；還有就是強化特殊技期間安比為無敵狀態，可以用來硬接一些強敵的攻擊，活用這些操作就能打出更高的傷害。

活用極限支援 盡量留意黃金閃光



極限支援是戰鬥中的一個重要機制，當任意敵人發動帶金色閃光的攻擊時按 R1 就可發動，發動時會換人上場並化解對方的攻擊，同時玩家可再點按普攻打出強力的支援突擊。可想而知能否順暢地運用極限支援，一邊化解敵人的攻擊一邊管理好自己的資源（特殊能量）和 buff 是戰鬥的關鍵。

值得留意是即使是雜兵敵人也常常會使用帶金光的攻擊，因此即使在和雜兵戰鬥時，也可多留意畫面邊緣有否金色的閃光（代表有敵人在視角外使用金光攻擊），這時直接按 R1 就可發動極限支援（即使視角內見不到敵人的攻擊也沒問題，只要配合到閃光的時機按 R1 即可），提高戰鬥效率。

另外也可以用 R3 來鎖定目標，在面對單體強敵如Boss時可多加利用。

組隊方向 機制解說

在開服時點基本組隊方向有三個，分別是「失衡隊」、「屬性異常隊」和「混傷隊」。失衡隊玩法以快速令敵人陷入失衡再打一波爆發為主，代表角色為萊卡恩、艾蓮、安比、蒼角和將於稍後推出的朱鳶。失衡隊簡單暴力成型快，是開荒的理想選擇。

朱鳶

屬性異常隊則主打遊戲中的另一機制屬性異常；簡單解釋一下屬性異常機制，遊戲中的角色分為電、火、以太、冰和物理 5 種，當以屬性攻擊對敵人造成傷害時會累積屬性積蓄值，儲滿後就會令敵人陷入對應的屬性異常狀態。電、火和以太屬性異常狀態都是持續傷害（DoT），而冰和物理的屬性異常狀態則是一次性傷害+減益。

不同屬性的積蓄值各自獨立計算；而當敵人陷入一種屬性異常狀態時，再讓敵人陷入另一種不同屬性的異常狀態，即可觸發「紊亂」，效果是馬上結算前一個屬性異常、造成額外傷害和大量失衡值。

有玩崩壞3rd的人應該對屬性積蓄值機制不陌生。

這也衍生出兩個組隊方向，分別是主打單一屬性異常（例如Dot）的純色隊，另一個則是以兩種以至三種不同屬性連環打出紊亂的多色隊。成型後的屬性異常隊性能不會比失衡隊差，但因為屬性異常隊基本都需要培養 2 個輸出角色，同時屬性異常的威力會比照角色等級（類似《原神》的元素反應、《崩壞:星穹鐵道》中的擊破效果），在早期的表現可能不如失衡隊。

至於混傷隊則主要是利用 4 星角色派派能快速將敵人打進物理異常的能力，來幫助物理 C 打出失衝，又或配合其他屬性的主 C 角色來打紊亂反應。

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專有名詞解說、對照表

《絕區零》一下子引入了許多術語和專有名詞，但其實遊戲中許多系統和設定都與米哈遊戲的其他遊戲《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》異曲同工；以下為一個的專有名詞對照表，有玩過《原神》和《崩壞: 星穹鐵道》的玩家可以快速上手。