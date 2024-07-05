絕區零攻略｜開荒必做3件事 音擎、驅動光碟配搭推薦｜手遊新作｜由《崩壞: 星穹鐵道》、《原神》開發商米哈遊開發的最新跨平台手機動作遊戲《絕區零》（Zenless Zone Zero / ZZZ）終於在 7 月 4 日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供絕區零新手上路攻略，包括開荒必做3件事及角色育成相關解說。



絕區零首抽及開服最強角色相關請見另文攻略：

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商店必換每月 10 抽

在《絕區零》的商城「訊源清單」頁面中，能夠以訊號殘響交換「加密母帶」（限池抽）和「原裝母帶」（普池抽）各 5 個，每個月可以交換一次。這其是米哈遊其他遊戲如《原神》和《崩壞: 星穹鐵道》都有的系統，是平民玩家重要的抽蛋券來源，要優先確保每個月都有足夠的訊號殘響來換 10 抽。

訊號殘響和下面介紹的訊號餘波都是抽蛋獲得的副產物（用抽蛋券來抽亦可獲得，沒有限制一定要用石抽）；訊號殘響只是抽蛋就會累積，而訊號殘響餘波則是抽蛋獲得 4 星或以上的角色或武器時獲得。

訊號餘波交換

玩家可以使用訊號餘波不限量地交換「加密母帶」（限池抽）和「原裝母帶」（普池抽）；另外也可以用來交換普池 S 角色對應的專用音擎（武器，每款每月限換 1 個）。如果是不太打算課金的玩家，建議全部換加密母帶（限池抽），用來抽取新的角色。若是會 / 已經課金資源較多的話，可以換普池 S 角色對應的專用音擎（武器），自己有又喜歡哪個 S 角色就換哪個。

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衝主線、繩匠等級

無論你會不會刷首抽都好，開局之後最重要的事就是衝主線；和一般手機遊戲一樣《絕區零》有大量系統及玩法需要帳號等級i.e.繩匠等級提高之後才會解鎖，一開始甚至連消耗體力的方法都沒有。

因此開局後第一件事就是打主線，將繩匠等級升到 10 級，以開放「實戰模擬室」玩法，可以消耗體力獲得角色的升級、等級上限突破和升技素材，亦即《崩壞: 星穹鐵道》中的擬造花萼、《原神》中的地脈。開局第一日建議無論如何都要先打上 10 級清體，不然就浪費體力了。

然後下一個主要目標就是盡快升上 20 級，會一口氣開放「專業挑戰室」、「式輿防衛戰」、「拉力委託」、「定期清剿」和「惡名狩獵」等多個系統。

角色育成系統相關

《絕區零》的角色育成和《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》大同小異，有玩過後兩者的話不難上手。

育成面方主要都是分為角色等級、技能等級、武器及聖遺物（唱片）；角色等級和技能等級的上限都受繩匠等級限制，需要提高繩匠等級之後才可進一步提升；等級突破和提升技能的素材主要由實戰模擬室獲得。素材方面也和《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》一樣，可以將低級素材合成升級為高級素材，不會有浪費的情況。

另外是和《原神》、《崩壞: 星穹鐵道》一樣，每個角色在突破至指定階段時均可領取報酬，而第 1、3、5次突破（10 級、30 級和 50 級）時均可獲得原裝母帶i.e.普池 1 池，因此最好每個角色都先升到 10 級並突破 1 次先拿抽蛋券，然後到中期開始資源較多後再將角色逐個升級突破以領完其他抽蛋券。

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裝備相關

角色的裝備分為音擎（武器）和驅動光碟（聖遺物／遺器／防具）兩部份，開服時點的裝備選擇並不太多，大部份情況都是依據角色特性來配即可，例如「擊破」類型的角色優先使用能提高失衡值的武器/唱片如「流浪民謠」就不會錯到哪裡去。

武器方面如果沒有課金抽蛋，未必會有太多 5 星甚至 4 星武器；這時可先用 3 星武器過渡，也建議不論是否課長，都將 3 星的武器各留一個滿星數的版本（在強化中以消耗同名武器提升星級），很可能在你意想不到場合中用到。

驅動光碟方面，需要達到繩匠 20 級開放拉力測試後才能獲得；基本玩法和《原神》一樣，只是每個角色可裝備最多 6 件而非 5 件。不過比起《原神》、《星鐵》方便的地方是《絕區零》中只需要去刷通用的驅動光碟素材，然後再花費素材在唱片店來為角色抽唱片即可，平常體力有多時去刷驅動光碟素材備用即可，不用費神去想刷哪個聖遺物副本。

6 件唱片中 1、2、3 號位的主屬性固定，而 4、5、6號位則會出現各種隨機屬性。

而在提升驅動光碟等級後，可以解鎖隨機的副詞條；這方面只要有玩過《原神》或《崩壞: 星穹鐵道》都會很熟悉了，大家最愛的無限刷聖遺物。實際育成角色時建議副詞條在開荒期不要太強求，與其花大把資源來刷一個所謂的高分以至滿分遺器，倒不如平均分配，主力隊伍和角色每人都先集齊一套勉強堪用的唱片，然後再由主力輸出角色開始刷詞條更好的唱片。