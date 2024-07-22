長離強不強抽不抽 武器殘響組隊推薦｜鳴潮1.1版本新角色攻略｜被視為《原神》最大挑戰者的跨平台開放世界手遊《鳴潮》1.1 版本下半，推出全新 5 星角色「長離」，《香港01》科技玩物頻道以下提供長離全攻略，包括蛋池及角色強度分析，以及武器、殘響、組隊推薦。



長離角色簡介

長離是《鳴潮》1.1 版本中實裝的 5 星熱熔屬性迅刃（單手劍）角色，是於同一版本中實裝的今州令尹「今汐」的老師。長離首次亮相時就已經因為華麗的人設和出色的配音（超實力派聲優齋藤千和）而備受玩家關注，後來再在 1.1 主線劇情的過場動畫中怒秀一波之下，令不少玩家（包括記者）都表示一定要將長離抽到手。

長離

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長離基本玩法

長離的操作比較複雜，機制圍繞普攻、閃避及跳躍、共鳴技能（E技）和共鳴回路（計量表）多方面展開。

首先長離打出地上或空中普攻第 4 段或短按共鳴技能時，會進入「心眼」狀態；心眼狀態下可以施展強化普攻「心眼‧征」（點按攻擊）或強化衝刺攻擊「心眼‧衝」（點接跳躍或空中攻擊）。以心眼狀態的強化攻擊命中敵人時可累積 1 層「離火」（角色自身計量表），累積滿 4 層離火後可用重擊施展「焚身以火」，造成高額範圍傷害。長離在施放共鳴解放（Ｑ技／大技）時可直接獲得 4 層離火。

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另外長離的地面重擊為上挑斬、可以直接升上空中並連接普攻第 3 段；而空中重擊則是落下攻擊，同樣可以連接普攻第 3 段。想要秀操作的話可以在攻擊期間加插各種重擊連招，例如地面重擊->空中 AA（獲得心眼）->空中打出心眼‧衝->空中重擊落回地面->AA（獲得心眼）->地面打出心眼‧征等等。

當然由於心眼攻擊可以直接以普攻釋放，因此就算什麼都不理無腦平 A，都可以打出視覺效果滿分的華麗連段。單論操作性和遊玩性，長離無疑是《鳴潮》至今為止最好的角色。

長離強嗎 值得抽嗎

長離作為限定角色有著相當不錯的強度，但長離的機制比遊戲中現存的其他角色複雜、操作難度和上限也較高；因此長離給人的第一印像很可能會感覺比不上今汐、忌炎等強力主C。對純血強度黨來說可以不用抽，但如果是外觀黨或以遊戲性、操作體驗為先的玩家，則十分建議抽取。

單是手感和特效都值回票價有餘。

長離還有一大優點就是彈刀（反彈攻擊）明顯比其他角色容易，在挑戰全像戰略等對 Boss 戰鬥時會更易發揮；如果對彈刀操作感到困難，可以抽長離回來使用。

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長離共鳴鏈（命之座）相關

除非很捨得在這款遊戲上花費，否則並不太建議抽長離的共鳴鏈（命之座）。1命有抗打斷，但大部份情況都用不到。2，4，6 命的傷害提升較為明顯，特別是 2 命提升 25% 爆擊率簡單直接，看自己預算是否要抽。但記者個人會建議無課/微課玩家將石頭留起來抽將來的新角色。

+ 1

長離武器相關

長離的專武「赫奕流明」副屬性是高貴的爆擊傷害，效果是提升攻擊力及共鳴技能傷害，除了完美配合長離之外泛用性也不錯。

《鳴潮》

如果有普池 5 星單手劍「千古洑流」，給長離使用時和專武差距不會太大（10~15%左右），可以不用特意抽專武。但如果本身沒有「千古洑流」，由於《鳴潮》的武器池不會歪、最多抽到 80 抽保底就一定能獲得 pickup 武器，預算許可的情況下頗建議抽取。

《鳴潮》

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長離殘響相關

基本的輸出角色組合熔山裂谷 5 件套「43311」組合，4 Cost 位帶燎照之騎，3 Cost 位建議熔火傷害和攻擊力各一，1 Cost 位兩個攻擊力。副詞條優先雙爆，大攻擊和共鳴技能傷害之次，沒有再找小攻擊和共鳴效率（充能）。由於長離的攻擊段數較多，數值分配上爆傷會比爆率更有利；爆擊率只要有40%以上都已足夠。

長離組隊

一般而言長離都會配合集治療和增益於一身的維里奈組隊；至於最後一位隊友如何選擇，由於長離大部份的傷害均為共鳴技能傷害（心眼攻擊和焚身以火均視為共鳴技能傷害），如果想以長離為隊伍的輸出核心，可以編入能增益鳴技能傷害角色如桃祈，又或是只需上場短時間爆發的速切 C 角色如暗主、散華等，在長離等待 CD 期間打一波速切輸出。

畢竟長離的操作手法較為複雜，在未熟練之前比較推薦配合暗主這類可以開大就完事的角色組隊，簡化隊伍操作。

另外因為長離的延奏（離場）技能為提升下一位登場角色的熱熔傷害，因此也可以配合安可、熾霞又或未來推出的熔火屬性角色組成雙 C 隊伍。