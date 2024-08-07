電腦節 2024｜由香港電腦商會舉辦的「香港電腦通訊節 2024」將在 8 月 23 至 26 日於香港會議展覽中心舉行，場內同期亦有Cyber Games Arena主催的【eSports Summer Fun 2024】電競活動，當中的《街頭霸王6》（Street Fighter 6 Tournament）現正接受報名，全個比賽的獎金高達$44,000港元！快快報名吧！



人人有功練｜《街頭霸王6》系統易入門人氣高

CAPCOM的格鬥名作《街頭霸王6 Street Fighter 6》一反玩法系統愈來愈深的高門檻，大膽加入為初玩者而設的簡易輸入，吸引大量新人參與，成功做到旺丁又旺財，加上日本HOLOLIVE一班VTuber都玩埋一份（尤其是獅白甚至自己搞比賽），「街霸」已經很多年未試過如此有活力。

電腦節2024 8月舉行｜大派最高500元現金消費券｜大推AI新科技

香港電腦電訊節2024詳情

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

票價：$35

購票連結 即將開售

Cyber Games Arena 主催大賽現正接受報名

所以各方電競大會都力谷《街頭霸王6》比賽，Cyber Games Arena 亦在「香港電腦通訊節 2024」內舉行Street Fighter 6 Tournament，初賽決賽會在8月24、25日，一連兩天於香港電腦通訊節主舞台舉行，由冠軍去到第5／6名都有獎金！年滿18歲即可參加，名額只得64個，先到先得、盡快報名吧。

立即報名 : https://vs.cga.gg/tournament/SF62024#signup

報名資格：比賽版本為Street Fighter™ 6，參賽者需有Steam帳號

年齡：參加者需年滿18歲，若參加此Street Fighter 6必須先成為Cyber games arena (CGA)平臺會員。

報名上限：64人，系統隨機分配淘汰賽次序

報名時間 : 即日起至 - 2023年8月21日 23:59

初賽時間 : 2024年8月24日13:30-18:30 - 香港電腦通訊節主舞台

決賽時間 : 2024年8月25日13:00-20:00 - 香港電腦通訊節主舞台

初賽最後四位選手將與四名海外邀請選手，共八位選手進行決賽

冠軍獎金:港幣$12,000元

亞軍獎金:港幣$10,000元

季軍獎金:港幣$8,000元

殿軍獎金:港幣$6,000元

第五、六名獎金:港幣$4,000元

想參加比賽自然要進入香港電腦通訊節會場，要入場就要買飛！

購票連結 即將開售