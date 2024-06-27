電腦節2024 8月舉行｜大派最高500元現金消費券｜大推AI新科技

電腦節2024 8月開展詳情！大派500元現金消費券｜一年一度科技盛事「香港電腦通訊節2024」（電腦節2024）將於8月23日至26日在香港會議展覽中心舉行。作為亞洲數一數二的資訊及通訊科技（ICT）展覽，匯聚了各大品牌商及創新企業，展示前沿科技和創意產品。今年電腦節將在原有基礎上推出更多精彩活動和購物優惠，為大眾帶來更豐富體驗！



「我賞.你賺.人人消費」現金消費券計劃

電腦節向來是科技愛好者和尋找優惠的消費者的天堂。今年大會再次推出「我賞.你賺.人人消費」現金消費券計劃，總值高達300萬港元。每位購票入場的觀眾均可獲得一張幸運卡，面值從10元到500元不等。幸運卡可在參與計劃的攤位無限次使用，讓入場盡情享受購物樂趣的同時，也為參展商帶來可觀的銷售額。

大會正式公布今年2024年電腦節將在8月尾舉行

人人都有的電腦節消費券

旅客專享優惠 ＄100現金券大派送

為吸引更多境外旅客前來參觀，大會特別推出旅客購票優惠。訪港遊客可直接到場館大堂的旅客中心購票，無需排隊等候。同時，首1000名在旅客中心登記的旅客，將獲贈價值100港元的大會禮券，可在場內選購心儀商品。這項舉措既方便了旅客購票入場，又提供了額外的消費動力，勢必為展會帶來更多人氣。

預先登記的外國或國內旅客都可額外取得100元消費券

數碼轉型專區

大會特設「數碼轉型專區」，匯聚多家科技公司和解決方案供應商，展示各類數碼化產品和服務。香港生產力促進局的專家團隊也將進駐展區，為中小企業提供免費的一對一諮詢服務，針對企業實際情況提供專業的數碼轉型指導。「數碼轉型專區」希望幫助中小企了解最新的數碼化工具和解決方案，並促進不同行業之間的商業合作。透過生產力局的參與，參會企業將獲得更多實用的數字化轉型建議，加速香港企業的數碼化進程。

去年電腦節帶動不少市民入場購買優惠電腦產品（資料圖片）

首屆「一帶一路軟件博覽（香港）2024」

由香港資訊科技聯會主辦，香港電腦商會合辦的「一帶一路軟件博覽（香港）2024」將於8月23至24日舉行，這是全港首個以一帶一路為主題的大型軟件展。博覽會將吸引超過120家來自香港、內地及其他一帶一路地區的頂尖軟件企業參展，展示各種創新軟件產品與尖端技術解決方案。屆時將舉辦多場重量級主題演講，邀請政府部門、公營機構和商業機構的決策者出席。持有電腦節門票的市民也可在部分時段入場參觀。博覽會涵蓋智慧政務、流程優化、科技風險管理、AI應用、智慧營運等八大主題，致力於推動軟件行業在一帶一路地區的交流合作，促進香港機構的IT升級。

SoePay助力電子支付

為進一步推動電子支付的普及，電腦節再次指定金融科技公司SoePay為大會電子支付服務供應商。SoePay將為參展商提供智能POS終端機和創新的手機POS收款App。透過這款App，參展商可將任何智能手機變身為POS終端，隨時隨地增加收款點，顯著提高收款效率。

專題展區薈萃 洞悉科技趨勢

除了以上內容，電腦節還將設置多個專題展區，包括5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館和樂齡康體智慧科技館等。這些展區將全方位展示數碼科技在各領域的應用，讓參觀者近距離感受未來生活的智慧魅力。

其中，由九龍總商會主辦的「樂齡康體智慧科技館」將重點展示10項針對長者需求的創新技術，涵蓋健康監測、智能居家、娛樂互動等方面。同期還將舉辦9場主題研討會，邀請業界專家和新銳企業家，分享老年科技的最新發展和成功案例。

8月中將會有更多電腦節優惠公布（資料圖片）

香港電腦電訊節2024詳情

日期：2024年8月23日（五）至26日（一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

票價：$35