FC 25 評測｜EA Sports 新一集足球育成遊戲《FC 25》加入很多新系統，如 RUSH﹑FC IQ，以及 UT 和 Pro Club 的升級，今年到底要不要交「年費」入手《FC 25》？即睇以下試玩評測。



新增「Rush模式」5v5小型球賽

《FC 25》全新模式是玩法—Rush，把街頭足球移除後，加入這是一個 5v5 的小型比賽模式，時間較短，節奏緊湊。在生涯模式中，Rush模式被用來訓練青訓學院的球員，而在UT 中，它則成為獲得額外獎勵的途徑。

新增「Rush模式」5v5小型球賽

FC IQ 戰術控制

FC IQ 是一項革新功能，為每場 11v11 比賽提供更全面的戰術控制，徹底改變以往的戰術框架。該功能結合了來自頂尖球隊的真實數據，並運用全新的 AI 系統進行計算，從而通過「球員角色」引入全新層次的戰術變化。記者實際試玩後發現，透過 FC IQ 系統調整的戰術，令電腦球員的走位和決定更加多變，沒有以往的死板走位，更能設定出玩家心目中想要的球隊打法。

此外，全新「球隊管理」系統賦予玩家更深入的控制，讓他們能更好地理解和管理不同「球員角色」，進而影響到個人及整體的戰術決策。繼 HyperMotion V 和「比賽風格」技術之後，FC IQ 更進一步提升了《FC 25》中的球員和團隊動作，使遊戲的真實感和流暢性達到全新高度。

FC IQ 戰術控制

職業生涯模式—超級球星生涯

《FC 25》生涯模式讓玩家有更多自由度去定制自己的遊戲體驗。比如，玩家現在可以選擇使用足球史上的傳奇球星，如碧咸進行球員生涯模式。球員生涯模式仍然延續了以前的個性點數系統，玩家需要通過完成目標來積累點數，以獲取不同的特性。

超級球星生涯

新增女子足球聯賽管理

管理者生涯模式也有一些新變動，其中最顯著的是加入了女子足球聯賽的管理。玩家現在可以管理女子足球隊伍，如英格蘭女子超級聯賽。儘管女子足球管理模式的玩法與男子足球相同，但由於女子聯賽數量有限，整體體驗相對簡單。

即時開始點作為全新的功能，玩家可以親身體驗真實世界 2024/2025 足球賽季的重大故事情節，藉此更近距離地感受您喜愛的球會和聯賽。

ULTIMATE TEAM加入新傳奇卡

《FC 25》中的 ULTIMATE TEAM 依然是玩家最熱忱的模式，加入新的傳奇卡和移除合約卡片外，整體玩法與前作差異不大。把「RUSH」加入到 UT 後，玩家又多一樣可以用來做任務獲得卡包。

Pro Club 更衣室＋外觀系統一新

Pro Club 加入新的球會商店讓玩家可以購買新的髮型、紋身等物品。而今代的外觀設定解放，玩家可以有更大的自由度去設定自己的球員外觀，甚至面上的傷痕﹑痘痘﹑雀班也能設定。

更衣室系統讓玩家一進 Pro Club 就能清楚有多少隊友上線，不用進入 Lobby 才了解，有玩過 Pro Club 的玩家定必了解更衣室系統帶來的方便。

場上真實感提升

那麼《FC 25》的實際遊戲體驗如何呢？總的來說，感覺相當出色！無論是傳球、射門還是龍門的表現，都有了顯著提升。這很大程度上得益於 FC IQ 技術，使用了真實比賽和球員數據來驅動新的 AI 模型，帶來了更真實的比賽體驗。

今年《FC 25》中，玩家角色的定位選項也有了更多選擇，這給了玩家更多戰術上的控制權。可以選擇讓球員扮演「禁區之王」、支點前鋒或是內切邊鋒等不同角色，每個角色都有明顯不同的影響，這大大提升了遊戲的策略深度。

電腦 AI 的動作和決策都更接近真實，現在對於違反物理的「拗腰」傳波有更大的懲罰機制，明顯會影響到傳球能力和準確度。同時，今集的直線傳球需要玩家更精準的操作，AI 輔助減少，大大增加比賽時的未知數和樂趣。

《FC 25》在視覺方面也有了顯著提升，玩家角色的髮型、球衣以及場上的光影效果都比以往更加真實。這歸功於光線追蹤技術的加入，遊戲中的視覺效果給人一種更為細緻的感受。