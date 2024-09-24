YouTube Premium 可以飛廣告，用過的話話真的「回不過去」，可是近年不斷打擊跨境登記會員後，近排多個地區用家都陸續收到通知，YouTube Premium 的訂閱價格將大幅上調，而且在 11 月實施，雖然目前主要集中在歐洲地區加價，但有外媒認為 YouTube 已悄然決定在全球範圍進行價格調整，這波加價潮或會擴展至香港。



歐洲加價情況

根據來自比利時、荷蘭和意大利等地用家收到的通知，YouTube Premium 的家庭計劃月費將從 18 歐元（約$155）加價至 26 歐元（約$225），而個人計劃則從 12 歐元（約$103）上調至 14 歐元（約$121）。在瑞士，用家面臨的加價幅度更大，每月費用從 24 瑞士法郎（約$220）上升至 34 瑞士法郎（約$312），而在瑞典，價格甚至從 179 瑞典克朗（約$136）暴漲至 279 瑞典克朗（約$213）。

這些加價的幅度顯得相當激進，尤其是家庭計劃的價格幾乎上漲了 50%。許多歐洲用家對此表達了不滿，並指出與其他媒體平台相比，YouTube Premium 的價格已經相當昂貴，特別是對於那些主要使用 YouTube Music 功能的用家來說。例如，Spotify 的家庭計劃在歐洲的平均價格大約為 18 歐元（約$155），而個人計劃大約為 11 歐元（約$95）；Apple Music 則保持與 Spotify 差不多的價格，甚至其家庭計劃更便宜。

香港會唔會加價？

目前，YouTube 尚未正式公布完整的加價地區清單，但隨著越來越多歐洲用家收到價格調整通知，不少用家擔心這一趨勢可能會很快蔓延至其他地區。雖然目前香港地區的 YouTube Premium 價格尚未受到影響，但不能排除香港地區會跟隨加價，而且同樣有較大的升幅。

這波價格上漲似乎與 YouTube 近年來積極推廣的服務內容有關。YouTube Premium 為用家提供無廣告觀看、YouTube Music 訂閱、離線下載影片及背景播放等增值功能，但隨著價格的上升，用家的期待也變得更高。一些用家認為，YouTube 必須在未來推出更多吸引人的功能，否則很難吸引用家繼續訂閱。

資料來源：gsmarena