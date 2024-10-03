萬代前身Popy開發的「超合金」機械人玩具系列，原來已經誕生50年「CHOGOKIN 50th Anniversary」系列的名作復刻款式出完 GX-71SP 百獸王（金剛戰神）之後，誕生於2006年的GX-31《太空五虎將》V型電磁俠，今個月推出了電鍍色版本GX-31SP，即睇開箱。



V型電磁俠《Voltes V》誕生於1977年，香港播出時名為《太空五虎將》，機體才叫做V型電磁俠 。本來只是一部很單純用來推銷5機合體玩具機械人的卡通片，但監製長濱忠夫可不是吃素的，他一手導演的「長濱浪漫三部曲」首作《Voltes V》導入了美型惡役、同父異母外星兄弟、反抗暴政等元素，更意外地成為了菲律賓當地，象徵人民勝利的國民級動畫，前年菲國就有製作公司總動員拍攝了真人+CG版，日本也會在今年年尾上映日文配音的電影版本！而除了這一些想當年的背景故事，V型電磁俠之所以仍被香港年輕動畫迷所認知，真的要多得《超級機械人大戰》遊戲系列以及萬代的超合金魂玩具。

V型電磁俠《Voltes V》誕生於1977年，香港播出時名為《太空五虎將》

記者拿上手的「V型電磁俠-GX-31SP」，沿自BANDAI在2006年發售的第一版超合金魂V型電磁俠GX-31，後來再追加了「超合金40週年紀念Ver.」以及向懷舊超合金致敬的「Respect For Volt in Box」版本GX-31V，總計已經是第4版。它是超合金50週年紀念版，所以包裝使用了電鍍金邊，相當豪華。

「V型電磁俠-GX-31SP」是超合金50週年紀念版，包裝使用了電鍍金邊，相當豪華。（鍾世傑攝）

包裝內分成發泡包裝的主體及透明膠裝配件，以及1本說明書。（鍾世傑攝）

GX-31SP是使用GX-31V版再修改，保留了頭盔上的白色花邊，銀油上色位置如雙膊／腰／大腿／腳板位置轉用了銀色電鍍，藍色部份亦相配合混入了閃粉，雙拳部件的用色改得比原版更加淺藍，不過就要小心，這款油屬於半光澤色，加上拳頭部件為軟膠，較容易在把玩時刮油或出現裂痕。

V型電磁俠-超合金50週年版-GX-31SP 開箱（鍾世傑攝）

閃呀！真係好閃！（鍾世傑攝）

話說，動畫因為要簡化上色步驟，V型電磁俠頭盔是沒布白邊的，這是77年發售那款懷舊超合金玩具特別追加的上色，後來2006年超合金魂原版並未加白邊，只有最炒得的GX-31V才有白邊，而今次50週年版，好在都有白邊。

V型電磁俠頭盔是沒布白邊的，這是77年發售那款懷舊超合金玩具特別追加的上色。（鍾世傑攝）

雙拳部件的用色改得比原版更加淺藍，不過就要小心，這款油屬於半光澤色，較容易在把玩時刮油。（鍾世傑攝）

5部戰機分開來看，細節位絕對不輸今時今日的超合金魂，每部機頭都有透明駕駛倉。2號轟炸機／4號潛艇／5號鑽地車表面的電鍍部份比較顯眼突出，相當精緻。合體後雙膊、腿部及腿位置的電鍍面光滑閃亮、真是好有型，不過影相時較易反映了四處環境，要多花一點心機。

1號機Volt Cruiser 機背只沿用銀油，沒有成電鍍色。（鍾世傑攝)

2號機Volt Bomber 合體後是雙手，它的機尾使用合金料，更有電鍍色。（鍾世傑攝)

3號機Volt Panzer 合體後是上身，電鍍色位於腰位，車型時不顯眼，但它的雙夾、坦克履帶已經很豐富。（鍾世傑攝)

3號機Volt Panzer 最大特點是變身為機體的上身，胸部收納了一把可摺疊或的天空劍，取出後另有「遮醜件」補元。而同時玩具還有一把正常尺寸的電鍍版天空劍。

4號機Volt Frigate 合體後是下半身及雙腿，所體機身最多合金件、最重手。（鍾世傑攝)

5號機Volt Lander 雙體鑽地車，合體後是腳板，打開車頭就會見到電鍍色的鑽頭，車頂的電鍍件在車型時非常顯眼，旁邊又有透明駕駛倉，好靚！（鍾世傑攝)

打開車頭就會見到電鍍色的鑽頭（鍾世傑攝)

把玩方面，V型電磁俠的小配件武器算是很多，有天空劍、超電磁陀螺以及多款飛彈、大砲，有趣是不少武器都要排除雙拳部件，套入前臂內。這套31SP模班改色自31V，2號機取消了可收納入雙臂前端的小型拳頭，直接拆件後就可以安裝各種不同姿態的雙掌部件，易玩很多。

把玩方面，V型電磁俠的小配件武器算是很多（鍾世傑攝)

把玩方面，V型電磁俠的小配件武器算是很多（鍾世傑攝)

把玩方面，V型電磁俠的小配件武器算是很多（鍾世傑攝)

有天空劍、超電磁陀螺以及多款飛彈、大砲（鍾世傑攝)

整體而言，要考慮到GX-31這套組件生於2006年，可動關節設計及不上現代玩具，加上電鍍部份容易變成「指紋收集器」，所以記者覺得這款V型電磁俠比較適合擺設收藏，玩具附送了一個大鳥島基地型的武器收納架，配上V型電磁俠一起擺放，別有一番風味，亦很適合「V型」fans那個年齡層。

玩具附送了一個大鳥島基地型的武器收納架

[超合金魂] GX-31SP V型電磁俠 -超合金50週年版-HK$2,069.90

售價點：TOYC購物網及各大玩具店、百貨公司