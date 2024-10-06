2024 10月新番推介｜BLUE LOCK藍色監獄/刀劍神域/膽大黨/BLEACH｜又到10月，不少新番都開始播出，包括《BLUE LOCK 藍色監獄》第二季、《刀劍神域外傳 Gun Gale Online 第2季》、《膽大黨》 、《BLEACH 千年血戰篇 相剋譚》等，即睇推介。



即睇2024 10月新番推介⬇

+ 7

1.《膽大黨》 播出日期：10月3日

故事描述高中生綾瀨桃和高倉健，兩人因為外星人和幽靈的信仰相反而結識， 卻意外捲入了一場涉及外星人和妖怪的奇幻冒險。綾瀨桃是出身靈媒師家庭的少女，擁有操控氣場的能力。而高倉健則是一名熱衷於神秘學的宅男，在與外星人的遭遇中獲得了變成日本都市傳說的妖怪「高速婆婆」的能力。兩人在經歷重重危機後，逐漸建立起深厚的羈絆。

2.《殿下與狗》 播出日期：10月10日

《殿下與狗》講述一位令人畏懼的武士與他意外撿到的哥基狗狗之間生活故事。

過去曾在戰場上十分威風的殿下，如今已經完全引退。在這樣的日子裡，他與一隻身長腳短、奇特的哥基狗相遇。殿下試圖將這隻狗狗作為家臣，卻被牠頑皮的行為所困擾。

3.《BLUE LOCK 藍色監獄》第二季 播出日期：10月5日

在第二季中，選手們將面臨更高的挑戰，因為他們需要在高壓環境下展現自己的實力。勝者將獲得代表日本參加世青盃的資格，這令比賽更緊張和令競爭更加激烈。主要角色包括潔世一、蜂樂迴、千切豹馬、凪誠士郎、御影玲王等熟悉的面孔，還有新登場的角色如乙夜影汰和七星虹郎，為故事增添新的動力和衝突。

4.《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 第五季》播出日期：10月4日

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 第五季》是基於大森藤野的同名輕小說改編的動畫，這一季將繼續講述主角貝爾·克朗尼的冒險故事。故事發生在雄偉地下迷宮的城市「歐拉麗」，本季的情節圍繞著女神祭的慶祝活動，貝爾本應享受這個盛會，卻收到了一封來自酒場少女希兒的約會邀請，引發了一系列的冒險和事件。

5.《Re: 從零開始的異世界生活》第三季 播出日期：10月2日

《Re：從零開始的異世界生活》第三季繼續講述菜月昴和愛蜜莉雅的冒險故事。本季將分為兩個篇章：襲擊篇和反擊篇，總共包含16集。大兔作為《Re：從零開始的異世界生活》第三季中的重要角色，不僅是故事的主要反派之一，也推動了主角們的成長和情節的發展。隨著劇情的深入，能夠看到更多關於大兔的背景及其對故事的影響。

6.《Love Live! Superstar!! 第3季》第三季 播出日期：10月6日

《Love Live! Superstar!! 第3季》是人氣學園偶像系列的最新篇章。這一季繼續講述以「Liella！」為主角的故事，聚焦於她們在追求學園偶像夢想過程中的挑戰與成長。

7.《夏目友人帳 漆》播出日期：10月7日

《夏目友人帳 漆》是由日本漫畫家綠川幸創作的經典作品《夏目友人帳》的第七季動畫，自2008年改編以來，該系列已推出六季，深受觀眾喜愛，成為治癒系動畫的代表之一。夏目擁有能看見妖怪的靈異體質，自從繼承了祖母鈴子留下的神秘遺物「友人帳」，這本書記錄了許多妖怪的名字，夏目決定將這些名字一一歸還給妖怪們，幫助它們找回失去的身份。其中妖怪貓咪老師自願成為夏目的保護者，陪伴他展開一段奇幻的妖怪之旅，兩者之間的羈絆成為故事的核心。

8.《BLEACH 千年血戰篇 相剋譚》 播出日期：10月5日

《BLEACH 千年血戰篇 相剋譚》是經典動漫《BLEACH》的最新一季，這一季是整個《千年血戰篇》的第三部分，繼承了前兩季的故事，繼續探索主角黑崎一護的冒險。故事圍繞著黑崎一護重獲死神力量後，面對沉睡千年的滅卻師始祖優哈巴哈的復活，並與新勢力「看不見的帝國」展開激烈對抗。這個新勢力由滅卻師組成，意圖征服屍魂界，並向護廷十三隊發起挑戰。除了黑崎一護，其他護廷十三隊成員也將在這一季中出現，展現他們的成長與變化。

9.《亂馬1/2重製版》播出日期：10月5日

《亂馬1/2重製版》是由著名漫畫家高橋留美子創作的經典戀愛喜劇漫畫《亂馬1/2》的全新重製動畫。這部作品自1987年連載以來，已經成為日本動漫界的經典之一。故事圍繞著早乙女亂馬，一名修習武學的少年，因為不慎落入咒泉鄉的「娘溺泉」，獲得了碰到冷水會變成女孩、遇到熱水則恢復成男孩的奇妙體質。而亂馬的父親和朋友們也因為掉入不同的泉水而變身，這種變身的能力引發了一連串搞笑而又感人的故事情節。

10.《龍珠大魔》播出日期：10月11日

《龍珠大魔》是由著名漫畫家鳥山明創作的《龍珠》系列的全新電視動畫，原作者鳥山明老師逝世前有參與監修。這部作品是為了慶祝《龍珠》漫畫40周年而推出的動畫。內容講述因某種力量的影響，地球上的人類們都變小了！為了解決這個未知的事件，悟空必須與夥伴們前往一個未知的神秘世界進行冒險。因為身體變小的緣故，他帶回那令人懷念的如意棒，以彌補自己矮小身形。

11.《刀劍神域外傳 Gun Gale Online 第2季》播出日期：10月4日

《刀劍神域外傳 Gun Gale Online 第2季》是基於人氣輕小說《刀劍神域》中的虛擬遊戲「Gun Gale Online」所衍生的動畫，預定於2024年10月開播。這一季將講述主角小比類卷香蓮的冒險故事，並深入探索她在虛擬世界中的成長與挑戰。主角小比類卷香蓮是一名身高183公分的女大學生，因身高的自卑感而在現實生活中難以與人相處。透過VRMMO「GGO」，她獲得了理想的角色形象——一名身高不到150公分的可愛角色，並以「蓮」的身份在遊戲中展開冒險。