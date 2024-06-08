免費線上動畫平台 鬼滅/我英/轉生史萊姆 今季新番都有得睇！｜不少今季大熱的動畫都經已開播，各位動畫迷又豈能錯過？今次小編為大家整理了5個免費線上動畫平台，讓大家可以輕鬆追看今季動畫新番！



今季有不少大熱動畫續集經已開播，包括《鬼滅之刃柱訓練篇》、《我的英雄學院 第七季》等，另外更有多部精彩新番，例如不一樣的追夢偶像動畫《夜晚的水母不會游泳》，以及JUMP!人氣漫畫《夜櫻家大作戰》的動畫版等，想要收看這些日本動畫，少不了要到線上平台收看啦，次小編為大家整理了5個免費線上動畫平台，讓大家可以輕鬆追看今季動畫新番！

想知今季有咩精彩新番即睇⬇

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免費中文線上動畫平台

1.巴哈姆特動畫瘋

巴哈姆特動畫瘋HK於近日在Facebook上宣佈開始港澳區的營運測試，分別可以以網頁版及手機app觀看動漫，免費用戶可以在廣告後以720P觀看，而付費會員後只須每月(30天)HKD$24即可去除廣告及觀看1080P，而大部分節目字幕為繁體中文。

巴哈姆特動畫瘋 HK

在「動畫瘋」上可以看到不少動畫，包括今季大熱的新番：《無職轉生～到了異世界就拿出真本事 第二季》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第三季》及《我的英雄學院 第七季》等多套動畫。順帶一提，要觀看有年齡限制的動畫的話，要先在網頁版動畫瘋用信用卡付款。

巴哈姆特動畫瘋網頁版：即按

巴哈姆特動畫瘋手機版：Android/ iOS

更多手機版及詳細功能即睇👉🏻免費睇無職轉生/史萊姆/我的英雄學院 巴哈姆特動畫網登陸香港

2.黃Viu

Viu TV線上平台都有大量免費動畫可以觀看。今季的新番有《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～第2季》、《鬼滅之刃 柱訓練篇》及《夜櫻家大作戰》等，亦有多部動畫的粵語配音版，十分有親切感。

黃Viu連結：按此

3.Ani-One中文官方動畫頻道

Ani-One中文官方動畫頻道

Ani-One由羚邦集團Medialink設立，於2019年10月正式上線，提供新番外亦有多套不同種類經典人氣電視動畫及電影隨時點播重溫。今季新番有《搖曳露營△ (第三季)》及《為美好的世界獻上祝福！3》等。

Ani-One中文官方動畫頻道連結：即按

4.Muse木棉花-HK

Muse木棉花-HKYoutube頻道

木棉花國際在2018年8月7日，開始於YouTube上傳已取得授權之動畫影片。特設香港區YouTube Channel，4月新番有《夜晚的水母不會游泳》及《約會大作戰Ⅴ》等。

Muse木棉花-HK Youtube頻道連結：即按

5.GundamInfo

GundamInfo Youtube頻道

GundamInfo是由SUNRISE設立的高達官方媒體，在2010年已開YouTube Channel。主要提供高達資訊及《高達創戰系列》的三大人氣力作足本重溫。

GundamInfoYoutube頻道連結：即按