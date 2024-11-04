《高達45周年展》將於11月中至明年元旦於屯門市廣場舉行，一連多個精彩活動慶祝經典動漫面世45年。場內展出3米高元祖「RX-78-2高達」立像，仲係用PGU模型造型製作，非常多細節有排影！同場仲有4米高的充氣SD高達，打卡一流呀！

《高達45周年展》將於11月中至明年元旦於屯門市廣場舉行

3米高元祖「RX-78-2高達」立像仲係用最新RG 2.0造型製成，非常多細節有排影！

雖然記者自己都不太喜歡Netflix劇集《復仇的安魂曲》，但劇中有山根公利設計的「高達EX」及「無識別型渣古II」則實在有型，一對1.8米高立像同樣會在香港展中全球首度公開！提提大家唔好扮MS-07老虎去背面偷襲高達EX。

「高達EX」及「無識別型渣古II」一對1.8米高立像同樣會在香港展中全球首度公開

而講到聖誕節打卡，場內仲有6.3米高哈囉聖誕樹，掛上45個經典高達模型，男女老幼都影得開心。

6.3米高哈囉聖誕樹，掛上45個經典高達模型。

展覽中更會回顧《高達》1979年誕生到今日嘅歷史，會場限定店分批發售近40款限量版模型。另有主題巴士遊走屯門至灣仔，仲可參加影相比賽贏限量版巴士模型。

展覽中更會回顧《高達》1979年誕生到今日嘅歷史

主題巴士遊走屯門至灣仔，仲可參加影相比賽贏限量版巴士模型

主題巴士遊走屯門至灣仔，仲可參加影相比賽贏限量版巴士模型

場內設多個互動遊戲，完成可換領限定精品。假日有高達模型工作坊，S+ REWARDS會員可享專屬場次。

屯門市廣場X Bandai Namco呈獻

Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

