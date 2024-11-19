《高達45周年展》即日起於屯門市廣場舉行，是次活動係紀念機械人動畫經典面世45年，場內展出3米高元祖「RX-78-2高達」立像、4米充氣SD高達以及Gundam聖誕樹，不止場面壯觀，展期更跨年去2025年元旦，聖誕都可以去玩！記者同Gundam女粉絲Yuna一齊去打卡，影齊咁多個景點畀你睇。



必影位01｜3米高達唔係RG 2.0

場內3米高元祖「RX-78-2高達」立像細節超多，不少fans以為是最新RG 2.0造型，平時最喜歡砌高達模型、玩卡game的YouTuber「Yuna仔」（頻道連結）就靠光束劍、盾牌、光束步槍造型，認出它是根據1/60 PGU版模型放大而成。

Yuna 推薦影相位：本來RX-78-2雙眼應該是黃燈，但原來場內立像對眼還會轉為紅色燈及白色燈。別以為是展覽做錯色，其實這gimmick是跟足PGU模型的漸變RGB LED燈製作。



本來RX-78-2雙眼應該是黃燈，但原來場內立像對眼還會轉為紅色燈及白色燈。

Yuna 推薦特別角度：高達立像背面細節多，可連同對面大屏幕上的「高達45周年」logo一齊影，好有紀念價值。



Yuna 推薦Kam甫士：雖然作品不一樣，但Yuna就同另外兩位ACG界網紅160同FLC一齊扮《高達NT》三個主角扭在一團的「人柱」甫士，笑死。



Yuna同160(左下)同FLC(右下)一齊扮《高達NT》三個主角扭在一團的「人柱」甫士，笑死。

必影位02｜應節HARO聖誕樹

今次活動橫跨2024年尾至2025年元旦，所以設有一棵2層樓／6.3米高的吹氣聖誕哈囉6聖誕樹，掛上45個經典高達模型。Yuna還教情侶及朋友可以利用樹上的巨型HARO倒映自拍合照。Yuna還笑言聖誕節（巴尼陣亡紀念日）男仔可以來扮《0080口袋的戰爭》男主角😃

6.3米高哈囉聖誕樹，掛上45個經典高達模型。

Yuna還教情侶及朋友可以利用樹上的巨型HARO倒映自拍合照。

必影位03｜吹氣SD高達造型致敬馬沙反擊？

有人笑這隻吹氣SD高達好圓好漲，但Yuna就表示其實造型是致敬了《馬沙之反擊》內的靈格斯吹氣Dummy，所以線條才會這樣「漲卜卜」。

有人笑這隻吹氣SD高達好圓好漲

其實造型是致敬了《馬沙之反擊》內的靈格斯吹氣Dummy

必影位04｜Yuna推薦打卡位：扮量產型璃子

除了最基本的PGU高達／聖誕樹／吹氣SD，Yuna最喜歡下圖中的模型支架背景：「可以帶把模型剪鉗來扮日劇《量產型璃子》女主角與田祐希！」另外她推薦一個活動：「模型教室免費體驗，唔止大人睇，仲可以帶埋小朋友過嚟玩，教室外有Q版大頭渣古。」

可以帶把模型剪鉗來扮日劇《量產型璃子》女主角與田祐希！

模型教室外有Q版大頭渣古必影。

場內還有模型專門店以及其他小遊戲玩！

場內還有模型專門店以及其他小遊戲玩！

場內還有模型專門店以及其他小遊戲玩！

場內設多個互動遊戲，完成可換領限定精品。假日有高達模型工作坊，S+ REWARDS會員可享專屬場次。

屯門市廣場X Bandai Namco呈獻

Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

