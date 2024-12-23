海賊王動畫 25 周年紀念活動將於啟德「The Twins Hong Kong 香港雙子匯」舉行，日期為2024 年 12 月 23 日至 2025 年2 月 16 日，由聖誕去到新年都有五檔路飛跟草帽小子一伙同你過！即刻帶大家去現場睇睇，究竟有乜好買、有乜位必打卡！



今次活動係香港首個用「路飛五檔」人人果實尼卡造型為主題的One Piece展覽，現場有高達5米的巨型路飛五檔充氣裝置，極度震撼必定要影合照！仲有6米高烈陽號以及草帽小子一伙全員集結打卡位，一齊回味動畫版25年來的航海之旅。

現場有高達5米的巨型路飛五檔充氣裝置（鍾世傑 攝）

帶埋最喜歡的One Piece Coser 相去同6米高烈陽號打卡（鍾世傑 攝）

10人草帽小子一伙全員集結打卡位（鍾世傑 攝）

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20年來辛苦晒、芬奇配音員矢尾一樹先生！（鍾世傑 攝）

另外仲有兩款GEAR 5 五檔路飛雕像，其中一款連埋月亮背景好有型，真係排隊都要同路飛打個卡。

兩款GEAR 5 五檔路飛雕像，其中一款連埋月亮背景好有型（鍾世傑 攝）

兩款GEAR 5 五檔路飛雕像，其中一款連埋月亮背景好有型（鍾世傑 攝）

兩款GEAR 5 五檔路飛雕像，其中一款連埋月亮背景好有型（鍾世傑 攝）

至於Pop Up Store除了主打GRAR 5 路飛精品，仲有各式隨機抽選品（貼紙、襟章），公仔、家品、服裝等等。另外還有BANDAI的OP 景品、收集卡、扭蛋。另外有1款20蚊1個代幣抽1張的限定透明卡，記者幾經辛苦終於抽中Chopper！

Pop Up Store除了主打GRAR 5 路飛精品，仲有各式隨機抽選品（鍾世傑 攝）

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20蚊1個代幣抽1張的限定透明卡，記者幾經辛苦終於抽中Chopper！（鍾世傑 攝）

另一個必定要大要拍照的景點是「25 周年紀念電視塔」，好適合拍reels (但請留意不要霸位太耐、阻礙其他人影相)、最新科幻造型設定立牌、以及首度於海外商場展出珍藏級立體透視模型 (Diorama Display)，展現《海賊王》世界的精緻細節。

另一個必定要大要拍照的景點是「25 周年紀念電視塔」（鍾世傑 攝）

最新科幻造型設定立牌（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

立體透視模型 (Diorama Display)的黑白配色版首度於海外商場展出（鍾世傑 攝）

每位入場者都可以抽1張海賊王動畫25周年特別版貼紙，一共有25款！

每位入場者都可以抽1張海賊王動畫25周年特別版貼紙，一共有25款！（鍾世傑 攝）

海賊王動畫25周年特別版貼紙（鍾世傑 攝）

雙子匯 x 海賊王動畫 25 周年紀念活動及展覽

活動日期及時間：

2024 年 12 月 23 日 (開幕日)

下午 6:00 至晚上 8:00

⁠2024 年 12 月 24 日 至 2025 年 2 月 16 日

每日中午 12:00 至晚上 8:00

地點：The Twins 雙子匯 1 期 10 樓 TT SITE

(港鐵啟德站B出口、經由 9 樓扶手電梯到 10 樓進入 TT SITE)

