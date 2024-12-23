海賊王25周年展｜啟德雙子匯現場直擊5m五檔路飛．必抽紀念劇照卡
撰文：鍾世傑
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海賊王動畫 25 周年紀念活動將於啟德「The Twins Hong Kong 香港雙子匯」舉行，日期為2024 年 12 月 23 日至 2025 年2 月 16 日，由聖誕去到新年都有五檔路飛跟草帽小子一伙同你過！即刻帶大家去現場睇睇，究竟有乜好買、有乜位必打卡！
今次活動係香港首個用「路飛五檔」人人果實尼卡造型為主題的One Piece展覽，現場有高達5米的巨型路飛五檔充氣裝置，極度震撼必定要影合照！仲有6米高烈陽號以及草帽小子一伙全員集結打卡位，一齊回味動畫版25年來的航海之旅。
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另外仲有兩款GEAR 5 五檔路飛雕像，其中一款連埋月亮背景好有型，真係排隊都要同路飛打個卡。
至於Pop Up Store除了主打GRAR 5 路飛精品，仲有各式隨機抽選品（貼紙、襟章），公仔、家品、服裝等等。另外還有BANDAI的OP 景品、收集卡、扭蛋。另外有1款20蚊1個代幣抽1張的限定透明卡，記者幾經辛苦終於抽中Chopper！
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另一個必定要大要拍照的景點是「25 周年紀念電視塔」，好適合拍reels (但請留意不要霸位太耐、阻礙其他人影相)、最新科幻造型設定立牌、以及首度於海外商場展出珍藏級立體透視模型 (Diorama Display)，展現《海賊王》世界的精緻細節。
每位入場者都可以抽1張海賊王動畫25周年特別版貼紙，一共有25款！
雙子匯 x 海賊王動畫 25 周年紀念活動及展覽
活動日期及時間：
2024 年 12 月 23 日 (開幕日)
下午 6:00 至晚上 8:00
2024 年 12 月 24 日 至 2025 年 2 月 16 日
每日中午 12:00 至晚上 8:00
地點：The Twins 雙子匯 1 期 10 樓 TT SITE
(港鐵啟德站B出口、經由 9 樓扶手電梯到 10 樓進入 TT SITE)