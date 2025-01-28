拜年細路蹂躪家中玩具｜「他只是個孩子呀！」「你咁大個人仲玩玩具？好心你唔好對d細嘅斤斤計較啦！」「可唔可以畀幾隻我個仔？」玩具迷、同模型迷都忍夠了，每次到年廿八、年廿九，PTSD就會發作，你班友來拜年，對我喜好指指點點，我都可以忍！明明已提家人：「唔準畀人入我房」，點解仲可以擅自打開你的房間，任由小魔怪屁孩觸摸、甚至分屍、催毀我珍藏玩具！



事件發生後還沒法向細路仇報，不少受害者只能將「災難現場」影相放上網希望討個拍，然而總有人喜歡blame the victim，指事主自己沒鎖門、沒有提醒家人自己的玩具珍藏好貴，不要給小朋友觸摸。其實……如果讓老婆知隻MB Strike Freedom 幾乎要3千幾，可能一樣會「屍橫遍野、血流成河」。

網上圖片

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原來，連鄭中基都曾遇過這慘況

他更開咪教網民，如何向怪獸家長霸氣還拖！

鄭中基曾在YouTube Channel「機動電視台」讀信，一位玩具迷指自己一手上色製作的心愛模型，竟被跟家人打開房間任由拜年細路玩弄，外出回家後已發現屍橫遍野、血流成河，本來不想大年初一爆seed同細路提早「開年」，但對方家長竟然得寸進尺：「玩具嚟嘅啫！你啲玩具買返嚟擺都唔玩嘅，咪益下小朋友囉！咁大個人仲同後輩斤斤計較……」盛怒下事主入廚房拿剪刀作勢想弄壞女家長的LV包包：「我都係你後輩，你唔會同我計較吧？」

暴龍哥一句KO怪獸家長：「呢度你屋企呀？」

暴龍哥大讚讀者醒目，又表示自己都有相似經歷，包括被玩壞、玩壞人家的玩具（笑），有次朋友帶孩子來拜年，竟自動波要鄭中基將玩具送給小朋友，口多多話「新年就算啦，你當送埋畀小朋友囉！」Ronald就話：「呢度你屋企呀？你嚟拜年咋喎！」就一句K.O.那怪獸家長了。

鄭中基被拜年細路整爛玩具、發嬲反被指太計較？他一句KO怪獸家長