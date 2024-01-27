玩具被拜年細路玩爛、發嬲反被指太計較？鄭中基一句K.O.怪獸家長｜「他只是個孩子呀！」每年過年親戚朋友來拜年，千叮萬囑別讓那些小小破壞王入貨搞我玩具收藏，但家人總是不理，心愛的收藏品全都被粗暴弄壞…鄭中基近日YouTube出片回答網民關於新年的投稿，想不到連大明星都有此悲慘經驗。



新年流流、咪益下小朋友囉！

事源有讀者在鄭中基的Channel「機動電視台」投稿，他是一個年輕人，表示自己有噴上色砌模型，完成品本來收藏自己房，也跟家人提過不要讓細路仔觸摸，可惜出外回家後，就發現模型櫃下屍橫遍野、死無全屍、血流成河，本來年初一不想發怒，但真的忍不住嬲爆想幫那細路提早「開年」，但對方家長的說話更過份：「玩具嚟嘅啫！你啲玩具買返嚟擺都唔玩嘅，咪益下小朋友囉！咁大個人仲同後輩斤斤計較……」盛怒下事主入廚房拿剪刀，對著那長輩的LV手袋作勢想剪：「我都係你後輩，你唔會同我計較吧？」

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暴龍哥大讚讀者醒目，又表示自己都有相似經歷，包括被玩壞、玩壞人家的玩具（笑），有次朋友帶孩子來拜年，竟自動波要鄭中基將玩具送給小朋友，口多多話「新年就算啦，你當送埋畀小朋友囉！」Ronald就話：「呢度你屋企呀？你嚟拜年咋喎！」就一句K.O.那怪獸家長了。

網上圖片

預防設施

很多受害者都與家人同住，如果張貼這種警告字句、鎖門，自己父母一定會以「新年流流」、「親戚上頭」等理由阻止你。事先講明玩具非常貴？你未聽過最近有高達模型迷，被太太得知珍藏總值之後的慘劇嗎？最終玩具未弄壞，已經要跟家人吵架，所以……做人很難呀！全文在此 👉 高達迷帶妻女行模型店出事 女兒一句話爆模型價值 店員落井下石

Weibo圖片

人類總是犯同樣的錯誤，一齊回帶睇歷年被拜年小朋友弄壞的高達模型😱😱

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醒目樓主事先準備「替死鬼」

看看下面樓主用CCTV cam 錄影的「罪證」，是否好可怕！5個細路打開樓主房門，走了進去找玩具玩。好在這位樓主聰明，先在床上擺放大量布公仔，取易不取難，一班屁孩入房就全力玩布偶，沒有動玻璃櫃內的高達模型。但不是每個戰友家中都有巨型的模型展示櫃呀……親……

好在這位樓主聰明，先在床上擺放大量布公仔，取易不取難，一班屁孩入房就全力玩布偶，沒有動玻璃櫃內的高達模型。

小屁孩弄賣珍藏模型 家長不管教還辯護

「佢細路仔嚟啫！」很多家長都愛用這理由推卸責任。其實，我們不會叫你的子女賠償呀，而是向作為監護人的你追討損失。比如台灣dcard討論區就有位苦主，家中價值50000新台幣（約14000港元）的高級娃娃，慘被來家作客的年幼表妹玩到支離破碎；事後姑媽只肯賠償5000新台幣，更反被教訓：「為何不鎖好房門」、「不能跟小朋友計較」

萬元珍藏娃娃遭表妹分屍｜姑媽拒賠反責事主計較網民揭驚人真相