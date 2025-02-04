日本 Nintendo eShop 與 My Nintendo Store 在大年初一宣布停止接受海外信用卡付款，不少香港玩家都擔心無法再於日本 My Nintendo Store 購買當地獨有的遊戲及特價品，針對這個問題，01 HashTECH為您介紹幾個可行方案。



任天堂Nintendo Switch 香港區雖然都有自家網店，香港更是一地game鋪，但因為各地Nintendo eShop、My Nintendo Store提供的遊戲都有些不同（比如香港沒有《拳王》系列舊game下載版），各國的遊戲減幅也各有不同，所以很多人仍樂於在日本Nintendo eShop 買DL版。有傳因為日本當地的假卡情況嚴重，所以自 2025 年 3 月 25 日（二）起，日本國內的「Nintendo eShop」與「My Nintendo Store」將拒收海外發行信用卡與海外 PayPal 帳戶。

任天堂支援情報網截圖

使用日本版 Nintendo 預付充值卡（eShop Card）

如果你本來就有使用日本 Nintendo eShop，換句話說你擁有香港信用卡，那最簡單方法就是直接上日本amazon.jp，在amazon.com 的官店購買數碼序號，面額由500日圓至9000日圓，兌換率跟信用卡不收手續費及運費，即時網上取得16位數碼序號，之後再將code輸入到你的日本 Nintendo Account，即能增值購物。

Amazon.jp 截圖

Amazon.jp 截圖

就算你沒有香港信用卡，記者實試成功以 Tap & Go 虛擬預付master卡在amazon.jp購買任天堂點卡。Tap & Go 預付卡不需資格審查，只需11歲以上再以香港身分證進行身份認證即能開通，之後可在便利店現金增值/銀行轉數快增值，買幾多入幾多。

Amazon.jp 截圖

你亦可以托身在日本的朋友去便利店直接購買實體卡，再將數碼序號WhatsApp給你，這類卡在街頭的便利店都能輕鬆購買。而香港亦有game鋪發售日本版Nintendo 點卡，不過兌換率就會比5算貴一點。但如果你沒有選擇，也急著想購物，就只有這個方法最可靠。

你亦可以托身在日本的朋友去便利店直接購買實體卡

香港亦有game鋪發售日本版Nintendo 點卡（2000FUN 截圖）

第三方網上增值平台存風險

市面亦有一些平台提供第三方網上增值，好處是不用出門市買實體卡，甚至有些網店會標榜有折扣優惠。但使用前請確認服務商的合法性和可靠性。事關日本方面，曾有不法分子以盜用信用卡／假信用卡購買序號，再轉售予網民的事件，當時所有涉案的代號都被封，甚至使用過「黑code」的任天堂戶口都被封號，有一定風險。