Switch 2025新作|Sanrio動森/咚奇剛歸來/寶可夢Z-A/雷頓教授|任天堂公布了Nintendo Switch近15款2025年發售之全新遊戲作品,比如《咚奇剛歸來HD》、《寶可夢傳說Z-A》仲有《雷頓教授和蒸汽新世界》!



Switch 2代三月發表的傳聞不絕,不過新機多數只得2、3隻任天堂自家作,都唔夠第三廠game玩!但唔怕,2025年Switch 1代依然有大量好game發售!加上爆料指Switch 2代主機可下向兼容Switch 1代作品,game迷唔怕投資買上代主機game,多啲game嚟、密啲手打。

《咚奇剛歸來 HD》(1月16日/$429)

你未必知Donkey Kong 咚奇剛其實是Nintendo最早設計的角色,所以連USJ都要加Donkey Kong園區,名作《咚奇剛 歸來》將以HD之姿於Nintendo Switch登場,要活用DK咚奇剛和DD狄狄剛,挑戰各種關卡及敵人。

《Ender Magnolia: Bloom in the Mist》(1月22日/下載限定$125)

探索類動作RPG,失控的「機械生命體」崛起,人間化煉獄,你要與同伴合力對抗強敵,自由探索這淒美而殘酷的末世國度。

《Guilty Gear STRIVE 騎士之戰 -奮戰- Nintend Switch Edition》(1月23日)

《凱蒂小島 Hello Kitty:Island Adventure》(1月30日)

跟Hello Kitty同其他Sarion角色一齊踏上冒險,重建共8個島嶼,從海洋深處到雲中島嶼 ,讓它恢復昔日的光景。簡單之就係Sanrio版動森啦。

《文明帝國VII》(2月11日)

Sid Meier's Civilization VII 移植到Switch、支持線上多人模式。建造城市與建築奇觀來開疆拓土,發展創新科技來促進文明福祉,征服敵對文明或與之合作。

《盗墓者羅拉 4-6 復刻版》(2月14日)

《異度神劍X 終極版》(3月20日/$429)

2015年發售的Wii U專用遊戲軟體、開放世界RPG《Xenoblade X》的「終極版」於Nintendo Switch登場,更收錄了Wii U版沒有的全新故事,在Nintendo Switch上遊歷廣闊的行星米拉,享受冒險吧。

《Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game》(3月25日)

《Tales of the Shire:A The Lord of the Rings Game》(夏爾故事:魔戒遊戲)是由負責三部曲特技的紐西蘭 Weta Workshop 自家開發,以哈比人及其故鄉夏爾為主題的「牧場物語」風格農場模擬角色扮演遊戲,風格溫暖、細水長流,適合喜歡慢活不愛升級爭鬥的你。

《奇幻生活i 轉圈圈的龍和偷取時間的少女》(4月/$348)

《奇幻生活》最新作《奇幻生活 i:咕嚕咕嚕龍與偷取時間的少女》是把島嶼作為舞台、在街上進行製造、冒險、自然生活的「慢活 RPG」,你將成為幻想世界中的居民,體驗自由生活樂趣。(此作原定2024年10月發售/延期至2025年4年)

《符文工廠龍之天地》(春季)

《符文工廠龍之天地》是以東國為舞台的符文工廠系列的全新作品。 這是一款能夠享受到《符文工廠》系列中的冒險與生活樂趣, 充滿了豐富遊玩要素的RPG。

2025年內發售/詳細日期未定

而以下作品則是已經正式公布開發,但未定日期細節的新game,所以有可能也會直接跳到Switch 2代推出也未定。

《寶可夢傳說 Z-A》(2025年全球同步發售)

Pokemon Legend系列為Switch製作的主新作「Z-A」,為了邁向人與寶可夢共存的城市,而推動著都市再開發的「密阿雷市」。以這座城市為舞台,全新冒險即將揭幕。

《密特羅德 究極4 穿越未知》(2025年發售)

「密特羅德 究極」系列最新作《密特羅德 究極4 穿越未知》,薩姆斯‧亞蘭即將展開全新戰鬥,預定於2025年發售。

《雷頓教授與蒸汽新世界》(2025年發售)

LEVEL 5 《妖怪手錶》系列大爆死後,久久未有全新作品,終於等到解謎作品《雷頓教授》系列推出Switch原創新作,故事時間點發生在《雷頓教授與最後的時光旅行》結局,路克與雷頓教授分開前往美國的一年後。雷頓教授收到了路克的來信,應邀前往陌生的土地 —— 美國城市 Steam Bison。

《Capcom Fighting Collection 2》(2025年發售)

收錄8款對戰格鬥作品,包括CAPCOM VS SNK,STREET FIGHTER ZERO、POWER STONE、Project Justice、Star Gladiator 2。五花八門的各種作品,一次滿足!所有作品皆收錄日文、英文兩個版本,另外也新增了線上遊玩等各種功能!

《勇者鬥惡龍 1 & 2 HD-2D Remake》(2025年發售)

勇者鬥惡龍 1 & 2 合集同時收錄 《勇者鬥惡龍》及 《勇者鬥惡龍 2 惡靈之神》兩部作品,其故事和冒險的舞台互有關聯,與《勇者鬥惡龍三3》也是取用作品中世代相傳的傳說中的勇者羅德之名,故三集合稱其為「羅德三部曲」。