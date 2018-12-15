ONE PIECE WINTER 2018-2019內容揭秘　東京海賊王塔元旦免費入場

從歲末玩到 2019 年！日本東京海賊王塔舉辦冬季慶典「ONE PIECE WINTER 2018-2019」，精彩活動不停歇，邀請粉絲狂歡整個冬季。即日起至2019年2月28日，冬季慶典活動期間，有期間限定的豪華舞台表演「TONGARI音樂祭」，與粉絲們一起嗨翻全場；全新解謎遊戲「MISSING SCORE-尋找消失的樂譜」，邀請粉絲解開隱藏在「喬巴的千陽號探險」內的謎題；「山治的自家餐廳」也隆重推出限量美味的「山治的特別聖誕節套餐」，粉絲們絕對不能錯過。

此外，東京海賊王塔從2019年第一天就立刻送上紅包大禮，推出元旦當日限定活動，不限年紀均可免費入場，且「娜美的賭場」外觀及「山治的自家餐廳」菜色也都全面更新。東京跨年免費遊東京海賊王塔，粉絲快來與海賊們一同迎接全新的一年吧！

【冬季慶典】「ONE PIECE WINTER 2018-2019」熱情舞台表演內容大公開

為了迎接冬季來臨，東京海賊王塔陸續推出冬季限定活動「ONE PIECE WINTER 2018-2019」，只需支付入園費即可體驗全新視覺享受。即日起至2019年2月28日活動期間，將舉辦慶典活動「TONGARI 音樂祭」，每周都數個場次的有「靈魂之王之夜」、「卡瑪帕卡之夜」兩個現場表演。為了本次音樂祭，特別搭建全新的開放式舞台「Music Stage」、「Dance Stage」，將會有以音樂跟舞蹈為中心的豐富精彩表演。表演內容則由喜愛音樂的靈魂之王布魯克以及喜歡跳舞的人妖馮‧克雷作為表演主題。

真人角色實際登場！「靈魂之王之夜」將由劇中草帽一行人中頗負盛名的音樂家-靈魂之王布魯克，演唱自己最喜愛的歌曲〈賓客斯的美酒〉及其他組曲。「卡瑪帕卡之夜」則由「模仿果實」能力者-馮‧克雷與人妖們共同演出，搭配日本創作樂團「GReeeeN」為海賊王量身打造的主題曲「4 ever黎明!!!!!」，加入自行編舞的創作舞蹈。每場演出長達 25 分鐘，華麗服裝及燈光效果，宛如一場小型音樂與舞蹈盛會，保證讓粉絲眼睛為之一亮。

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【冬季慶典】東京海賊王塔×TAKARUSH 全新解謎遊戲

冬季慶典期間內，園內四樓的遊樂設施「喬巴的千陽號探險」，也舉辦由製作尋寶遊戲聞名的公司「TAKARUSH」所設計的全新解謎遊戲「MISSING SCORE-尋找消失的樂譜」。喜愛音樂的靈魂之王布魯克，在正式演出之前，竟然遺失了最重要的樂譜。究竟粉絲們能不能抽絲剝繭，解開隱藏在千陽號內的謎題，協助布魯克在上台演出的前一刻，找到遺失的樂譜呢？最後破解遊戲的粉絲們，還能獲得來自布魯克的專屬獎勵喔！

前往東京海賊王塔參加全新解謎遊戲「MISSING SCORE-尋找消失的樂譜」，就能獲得可愛的喬巴書籤（gamebase）

【冬季慶典】香吉士親自烹煮義式聖誕大餐

迎接聖誕佳節，位於一樓的「山治的自家餐廳」，現正推出限量「香吉士的特別聖誕節套餐」，豐富套餐內容包括閃亮迎賓飲料、Blatina起司沙拉、三種涼拌開胃菜、蘑菇濃湯、起司義大利餃子、主菜二選一（羊排佐番紅花、意式水煮金眼鯛佐魚子醬）、甜點拼盤、餐後飲品等一共八道美味佳餚。其中更不乏海賊也說讚的稀珍食材，趁着佳餚，燈光美氣氛佳，與重要的夥伴一起共享聖誕大餐吧。除了能吃到由香吉士烹調的料理，還有附贈限定紀念品，讓浪漫回憶還有禮物一起帶着走。

【2019 年新訊】元旦限定！東京海賊王塔 2019 年 1 月 1 日免費入場

跨年連假來這！任何人都可於 2019 年元旦免費入園。自從 2017 年起舉辦元旦免費入場活動後，廣受民眾好評及熱烈支持，今年元旦免費入場活動即將邁入第三年。東京海賊王塔發送大紅包，現省入園費 2,200 日圓，讓你跨年連假出遊，口袋不跟着縮水。喜愛海賊王的大朋友小朋友，讓我們 1 月 1 日一同在東京海賊王塔集合，跟着海賊王展開全新的偉大冒險吧！

【2019 年新訊】送舊迎新 部分設施外觀 & 餐廳料理 全面更新

迎接新的一年，園內四樓大受歡迎的遊樂設施「娜美的賭場」外觀全面更新，只要從視財如命的娜美手中，贏走超過 40 萬貝里的民眾，就可以獲得全新獎勵「賭場籌碼風胸章」，想取得有娜美圖像限定獎品的民眾，可無限次進行挑戰。

此外，為感謝民眾支持，位於園內一樓的「山治的自家餐廳」午餐的自助式料理菜單更新了。像是以劇中主角魯夫哥哥，擁有「燒燒果實」的能力者火拳艾斯為發想的「艾斯的＂火槍＂雞翅」；號稱「世界最強的男人」，有着廣為人知的外號「白鬍子」，使用外型稱號來做發想的「白鬍子的震震白醬烤焗」；以山治小時候的綽號「臭小鬼（チビナス）」來發想創作的「臭小鬼特製的麻婆茄子」。不僅如此，還有更多全新料理等待民眾的到來。充滿角色個性的全新創作料理，讓人一吃就可以聯想到劇中知名場景及劇中人物。

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【活動概要】

一、冬季慶典「ONE PIECE WINTER 2018-2019」

A.「TONGARI 音樂祭」

活動內容：每場演出約 20-25 分鐘。以音樂跟舞蹈為主題，配合精彩表演輪番上陣開放式舞台無人數限制，先到達的民眾可直接至舞台前方等候開演。

參加費用：免費參加

活動地點：東京海賊王塔四樓開放式舞台「Music Stage」「Dance Stage」

B. 「MISSING SCORE-尋找消失的樂譜」

活動內容：至設施入口處領取中文參加手冊，聽解完工作人員說明遊戲方法後（螢幕會有中文說明），依照手冊上的指示，進到設千陽號內尋找關鍵字，完成解答告知工作人員後，即可獲得獎勵。

參加費用：免費參加

活動日期：即日起至 2019 年 2 月 28 日（四） 10:00~21:30

活動地點：海賊王塔四樓設施「喬巴的千陽號探險」

C.「山治的特別聖誕節套餐」

餐點費用：7,000 日圓（含稅）

用餐地點：東京海賊王塔一樓「山治的自家餐廳」

二、元旦限定免費入場活動

參加費用：免費參加

活動日期：2019 年 1 月 1 日（二），一日限定。

參加方法：任何人皆可免費入園

※免費入園並不包含觀看位於園內五樓的真人表演秀。觀賞現場表演需另行加購「LIVE TICKET」。

三、「娜美的賭場」外觀更新 &「山治的自家餐廳」菜單更新

A.「娜美的賭場」設施外觀全面更新 & 全新獎勵

活動內容：只要進入遊樂設施「娜美的賭場」中，最終贏得超過 40 萬貝里，即可獲得全新獎勵，印有娜美圖像的「賭場籌碼風胸章」。

活動地點：海賊王塔四樓設施「娜美的賭場」

B. 「香吉士的俺家餐廳」自助式料理菜單更新

餐點內容：「艾斯的＂火槍＂雞翅」、「白鬍子的震震白醬烤焗」、「臭小鬼特製的麻婆茄子」等，依照各角色特色及風格所發想的特製自助式料理。

餐點費用：大人 2,500 日圓、7~12 歲兒童 1,620 日圓、4~6 歲兒童 1,080 日圓

用餐時間：每日 11 時 00 分～15 時 00 分（最後入店時間為 13 時 50 分）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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