《劍魂6》第二彈DLC角色係「2B」！12月18日正式開放下載

【劍魂6 Soulcalibur VI Nier:Automatic 尼爾自動人形】之前曾為玩家們介紹，日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）目前正在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出，包含繁中版也已上市的 3D 刀劍格鬥動作遊戲《劍魂》系列作《劍魂6》（Soulcalibur VI／ソウルキャリバーVI），將於近期推出「2B」參戰的最新付費 DLC 追加下載內容讓玩家們使用；如今官方正式宣布，這個付費 DLC 角色第二彈「2B」將於 2018 年 12 月 18 日正式推出開放下載使用，定價 600 日圓。

2B（gamebase）

性別：女性型生化機械人

出身：衛星軌道基地「Bunker」

身高：168cm（含高跟鞋）

體重：148.8kg

生日：不明

血型：無

使用武器：小型劍＆大型劍

武器名：白之契約（白の契約）＆白之約定（白の約定）

流派名：對機械生命體用自動步兵人形

僚機：随行支援單位：Pod 042（ポッド042）／機體維護：9S

在 2B 故事方面，將會從她奉命執行一個傳送地點為機密事項／任務期限無期限／任務內容現地傳達的極機密任務開始。當她被傳送到目的地地點後，發現自己身在一座古城之內，而自己的任務，則是必須將敵方存在「Soul Edge」予以破壞。為了完成任務，2B 即將在這片古老土地上展開全新的戰鬥。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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