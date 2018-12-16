聖誕Party必玩7大派對遊戲　有齊PS4 Switch 手機總有款啱玩！

【PS4 Switch 手遊 聖誕Party 派對 必玩 遊戲】眼睛不能沒眼淚，聖誕不能冇派對！好多時踏入社會後人浮於事，即使是要好的舊同學舊也很難抽到時間相見面；辛苦成年終於到聖誕，當然要約齊三五知己去開P玩餐勁鬆一鬆啦！派對最怕冷場，現在就為大家介紹7隻適合在聖誕Party玩的遊戲，為難得的派對炒熱氣氛增添回憶！

Overcooked 2 / 1~4人 / PS4、Switch、Xbox One、Steam / 已推出

講到Party game當然不得不提大家都很熟悉的「友情破壞神作」《Overcooked 2》，在剛過去不久的The Game Awards 2018中獲得最佳家庭遊戲（Best Family Game）獎，就知道此遊戲有多適合齊齊玩。雖然遊戲在多個平台推出，但如果Party用首選當然是Switch版，皆因可以單機多人遊戲，帶齊4隻Joy Con就可以4人合作一齊「地獄廚房」。

而特別提Overcooked 2的原因是遊戲剛剛推出了最新的聖誕主題免費DLC「Kevin's Christmas Cracker」，包含5個新廚房、2個新菜譜、2個新廚師，以及加入了無限時的「練習模式」讓玩家可由地獄廚神慢慢訓練成真正食神。有如此合季節的聖誕update，今個聖誕party玩Overcooked 2絕對係「fit到漏油」！

Super Mario Party / 1~4人 / Switch / 已推出

除了Overcooked以外，講到Party又怎少得了任天堂專門為Party而設的遊戲《Mario Party》呢！由1998年N64的第一代Mario Party開始，Mario Party一直都穩坐神級派對遊戲寶座；來到Switch的《Super Mario Party》已經是系列第11作，收錄多達80個小遊戲，亦有2對2對戰或協力等多種模式，一game在手絕對唔怕無嘢玩！

而Super Mario Party最大特色在於可以同時連接兩部Switch主機同時遊玩，如以兩部主機組成坦克大戰地圖，又或作二對二棒球比賽等，所以如果有多位朋友擁有Switch，記得叫他們帶齊「架生」來開P啊。

+ 3 + 2

Nippon Marathon / 1~4人 / PS4、Switch、Xbox One、Steam / 12月17日上市

如果大家小時候有玩過《跑Online》，可能會知道「原來跑都可以咁好玩」。因此今個聖誕開Party時不妨試試這隻由英國獨立遊戲工作室Onion Soup Interactive開發的障礙賽遊戲《Nippon Marathon》（直譯《日本馬拉松》）。製作組在日本不同地區取景，然後按照主題設計各種匪夷所思、佈滿各種奇怪機械和陷阱的瘋狂賽道，如果找齊4個小伙伴一起「賽跑」肯定笑爆咀。遊戲即將脫離Steam Early Access，在今年12月17日正式推出，有玩過《跑Online》又或《古惑狼》等障礙賽遊戲就更加不要錯過了。

+ 8 + 7 + 6

Who is Spy / 3~10人 / iOS、Android

在電子遊戲興起之前，Party的主角往往是桌遊（Boardgame）；而在科技發達的今日，不少實體Boardgame「回流」到遊戲平台變成電子版，同樣好玩之餘更方便不少！其中「誰是臥底」（Who is Spy）就是一個簡單易上手又有趣的Party game，考驗玩家你的想像力、聯想力、反應以及最重要的「吹水」能力。

簡單介紹規則，玩家分成卧底和特務兩組（卧底人數視玩家人數而定）。在一局開始時特務和卧底分別獲指派兩個十分相似的詞語作底牌，例如特務是「獅子」，卧底則是「老虎」（注意：此時卧底不知道自己是卧底）。接下來所有玩家輪流用一個詞語來形容自己的底牌（不可重覆），可能是「肉食性」、「草原」、「動物」等等。所有玩家都形容過自己的底牌後，就要利用這些形容詞作線索思考，透過公投找出誰是卧底。

得票數最多的玩家將被淘汰，如果被淘汰的是（最後一位）卧底，則特務勝出遊戲；如果不是則遊戲繼續。如果（任何一位）卧底撐到成為最後3位生還者之一，則卧底方獲勝。從規則上說其實就是十分流行的「Killer」又或「狼人」的變體。網路上有很多同名App，主要是界面不同玩法基本上一樣；誰家才是元祖已難以考究，不過反正只需一部手機裝app，不需其他道具即可遊玩；如果聚會中有「吹水唔抹咀」的朋友，記得試試Who is Spy！

Just Dance 2019 / 1~6人 / PS4、Switch、Xbox One

音樂遊戲、節指遊戲也是派對好選擇，尤其是體感類的遊戲更是炒熱氣氛最佳選擇，無他，有什麼好得取笑「雞手鴨腳」的朋友，又或看擅長音樂遊戲朋友表演一番呢！其中一個相當推薦在派對上遊戲的音樂遊戲便是《Just Dance 2019》，收錄40首人氣流行曲，如果有subscribe「Just Dance Unlimited」串流服務的話更有400首歌曲可選，幾個朋友一齊勁歌熱舞「條條fing」場面肯定爆趣。

Just Dance 2019有個好處是有專用app「Just Dance Controller」，只要在手機上安裝此App將手機化身為Just Dance控制器，如此就不需要PS Move又或PS Camera等額外設備都可以享受跳舞樂趣了。

Lovers In A Dangerous Spacetime / 1~4人 / PS4、Switch、Xbox One、Steam

Lovers In A Dangerous Spacetime（危險時空的戀人）是相當有名的合作射擊遊戲，亦是外國遊戲實況主、遊戲節目中經常登場的遊戲，如果你聽都沒聽過，便很應該趁今個聖誕找朋友一起玩了。

玩家要控制太空船，救出被太空「去死去死團」綁架的兔子，而太空中有各種敵人、陷阱等阻礙玩家；玩家要齊心協力，在炮台、防護罩、引擎等不同控制台來回奔走，合力控制飛船擊退敵人。遊戲的操作相當簡單，但是要克服關卡擊退敵人，眼明手快的反應和玩家之間的默契缺一不可，一位玩家失誤也可能導致失敗，因此這款也很可能和Overcooked一樣是隻出色的「友情破壞遊戲」～

加上遊戲可愛卡通本身就非常適合派對，而且遊戲版圖隨機生成，每次開P打開這個遊戲都會有不同的體驗。目前PS4平台仍然非常缺乏合作遊戲，如果是PS4機主，不妨買下來招乎朋友吧。

+ 4 + 3 + 2

Human Fall Flat / 1~8人 / PS4、Switch、Xbox One、Steam

Human Fall Flat（人類：一敗塗地）可說是Party Game教典之一，因為這個遊戲比起自己玩，看別人玩可能更加有趣，非常適合在派對中兩人合力其他朋友圍觀或者大家輪流玩。

這是一款解謎遊戲，玩家控制人形「Bob」，運用任何你想到的方法來解開各個puzzle前往一下關。光是遊戲稍為遲鈍和難控制的操作、人物奇異的肢體動作和以及物理表現就已經非常引人發笑；遊戲大量黑色幽默對白及場景也令人捧腹大笑，不過遊戲最令人欣賞的地方是幾乎每個關卡都有多種破解方法，一起思考最天馬行空的過版方式是遊戲最大樂趣（所以才那麼適合在Party玩呀）；或者可以將《Human Fall Flat》理解為二人合作+攪笑版的《Portal》吧。

遊戲可以單機雙打，如果網上連線更可支援8人同時合作，如果你身邊的朋友都有Switch，可以考慮來一個《Human Fall Flat》大會。而遊戲作者不久前在Steam公布聖誕主題免費更新「Dark」，有全新關卡以及4個聖誕主題skin；而作者亦已表示遊戲在2019年仍會持續更新，不用怕遊戲買回來一下子就玩完了。只是而家用機版本會否同步更新就暫時未知。