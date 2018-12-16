《GRANBLUE FANTASY Relink》碧藍幻想 PS4新片　可4人連線協力

Cygames手機大作《GRANBLUE FANTASY》碧藍幻想近日舉行GBF Fes 2018祭典，當中就公布PS4動作遊戲《GRANBLUE FANTASY Relink》的新Trailer以及實機試玩Gameplay片段：

Cygames聯同白金工作室PlatinumGames開發的《GRANBLUE FANTASY Relink》公布第三彈新PV，展示各名主要角色的全新立繪，亦可看到男女主角古蘭（グラン）與姬塔（ジータ）。

此外在會場舞台上更實機試玩，遊玩了第三章的「星之獸」。從介面可看到主角能跳躍，有攻擊及特殊攻擊，亦能打開技能選單以及有迴避、鎖定、溝通按鍵。主角眾人進入礦山村想鎮止嵐風並發現星晶獸，在一些嘍囉戰鬥時亦展示了「Link Attack」的聯合攻擊以及奧義與Chain Burst。

到達「星神的祭壇」時眾人對上新的星晶獸人馬型的「フラカーン」，看到露莉亞亦能協助張開防禦罩，更能召出原初巴哈姆特助攻。在打至「フラカーン」Overdrive時招式變得極強悍，幾經辛苦打至Break後，更展示了４人的奧義Full Burst。在快要結束時「フラカーン」卻展開第二形態，看到女性軀體並拿出巨大突刺劍，以一記強大攻擊告終。試玩過後更公布遊戲的舞台為新空域「ゼーガ．グランデ」，而且支援4人連線協力。不過遊戲的推出日期仍未定。

官方新圖：

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