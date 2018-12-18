《暴雪英霸》突停辦多個國際賽事　Blizzard 恐遭玩家集體索償

《暴雪英霸》在近期宣布了停辦全球冠軍賽及宿舍英霸等賽事的消息後，可說是對玩家投下了震撼彈，而不少電競的相關人員也是在無預警的狀態下才於今日得知賽事取消的決定，再加上又是於聖誕節前實行這項措施，重挫了不少戰隊成員。

影片中為《暴雪英霸》北美戰隊 Tempo Storm 的教練 Kala，先是表示對於剛取得 HGC 席次且準備尋找贊助商的戰隊感到難過外，也對自身花了近三年的時間去帶動整個社群和遊戲的電競環境的結果就此消逝而感到憤怒，而因此失業的他也不知道接下來該何去何從。

ePunksGG Lauber才在今年取得 HGC 的席次，卻碰上了 HGC 2019 取消的狀況（Gamebase）

即便是未取得席次的戰隊成員（Roll20 的 Cris），也被 HGC 取消的決定感到失望和憤怒（Gamebase）

而他也在影片中發佈道歉聲明，表示自身因聽信 Blizzard 內部成員於 Blizzcon 2018 上透露的訊息，讓其確信 HGC 2019 依然會正常進行，讓他在近期發出了不實的推特文訊息，進而誤導了不少同樣受到 HGC 波及的相關人員，他也為此感到相當愧疚。

Kala 於 Blizzcon 聽到官方人員所給予的消息後，以為 HGC 會持續運行且獲得更多資金（Gamebase）

不過除了電競層面的各種憤怒回應外，HGC 2019 取消外加開發人員縮減一事也讓一般玩家感到不滿，除了對於電競相關人員因此而陷入的處境感到憤怒外，也認為《暴雪英霸》已被 Blizzard 捨棄，便開始要求讓已購買一年份「戰鬥加成包」玩家申請退費。不過根據申請退費的玩家所得到的訊息來看，因 Blizzard 在黑色星期五期間促銷「戰鬥加成包」活動已過了一陣子，基於過了容許退費的天數期限為由，而無法申請退費。

玩家認為官方已放棄《暴雪英霸》，便要求官方讓已購買一年份「戰鬥加成包」玩家申請退費（Gamebase）

因應公司政策而調度開發人員的作法其實並不算少見，因此要說《暴雪英霸》已被官方砲器還言之過早，只不過就近期類似的例子來看確實會讓人擔心。今年一月初 Epic Games 便從旗下作品《Paragon》的團隊調走人力來增加《Fortnite》的維護人力，《Paragon》也發佈了類似的公告表是會持續推出新內容，只是更新的速度會較先前緩慢，但該項公告發出不到 10 天後，《Paragon》便宣佈終止營運，因此玩家會因這類的人力調度而擔憂也並不是毫無道理。

在《暴雪英霸》Blizzcon 2018 的宣傳影片中，HGC 依然是其 2019 年的規劃主要項目之一（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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