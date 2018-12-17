「最期待的2019冬季新番」排名出爐　期待度第一名勁出人意表！

2018 年剩下半個月，十月新番也將要迎來尾聲，接著就是令人期待的新一年、還有冬季新番的開播！日媒調查了「2019 年冬季新番最期待的動畫」，結果如下：

期待度第一名是《約定的夢幻島》，改編自在「週刊少年 JUMP」上連載的原創漫畫，原作故事劇情起伏跌宕緊湊刺激，雖說是JUMP系的邪道作品，但讀者們都相當期待製作成動畫會有怎樣的表現。

《約定的夢幻島》（Gamebase）

第二名是《五等份的新娘》，這部也是由正在「週刊少年Magazine」上連載的愛情喜劇漫畫改編成的動畫作品，讀者們給這部作品投票的理由有很大一部分都是希望能夠看到女主角們可愛的樣子活躍在動畫中，另外也有人提到有相當多人氣聲優演出，包括松岡禎丞、花澤香菜、竹達彩奈、伊藤美來、佐倉綾音、水瀨祈等。

《五等份的新娘》（Gamebase）

第三名則是《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》，原作漫畫在「週刊少年 YOUNG JUMP」上連載，是一部戀愛喜劇。期待的理由是「想看看動畫如何表現漫畫中那種獨特的氣氛」，描寫「到底要如何才能讓對方跟自己告白」的過程確實讓人很感興趣。

《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》（Gamebase）

前三名都是漫畫原作改編，第四、第五名則是原創動畫，たつき導演的《煙草》是不是能像前一次的《動物朋友》一樣大紅呢？而谷口悟朗導演與腳本深見真合作的《revisions》，末日災難世界觀和描寫多角色心理的群像劇也一直都是相當受歡迎的題材。

《revisions》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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