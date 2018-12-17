【Switch】《Cytus α》確定於2019年推出！獨佔多首街機版神曲

雷亞遊戲將於明年推出的 Nintendo Switch 主機遊戲《Cytus α》，今（15）日在「雷亞嘉年華～RayarkCon 2018」中釋出遊戲預告影片，並透露將於明年上半年由日本 Flyhigh Works 公司發行上市。

透過影片內容，官方也預告《Cytus α》將收錄「Chapter Omega」，內含過去官方曾在大型機台專案中欲推出的獨佔歌曲，而作曲家「Sta」與「Ice」的合作主題曲「Cathedral」，也將收錄於遊戲中。

另外，今天活動現場也開放「Flame Dark」、「CitanLu」兩首樂曲試玩，提前讓玩家們體驗歌曲的全新面貌。

而明年適逢《Cytus》七週年，雷亞遊戲重製經典，將《Cytus α》以《Cytus》的故事背景與經典遊玩方式為基底完整移植，在視覺、介面與劇情的表現上重新打磨，期待玩家能有耳目一新的感受。《Cytus α》也將增加許多遊戲要素，例如，透過 DATA 系統，玩家可深入了解遊戲的故事內容以及劇情線索之外，另外還有尚未公開的全新模式。同時，遊玩時所展現的全動態處理畫面，也將提升玩家的遊玩體驗。

《Cytus α》內含過去官方曾在大型機台專案中欲推出的獨佔歌曲！（點圖放大遊戲畫面▼）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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