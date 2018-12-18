【KINGDOM HEARTS 3】王國之心3最終預告片　悲劇最終戰

未知是否受到外洩風波的影響，距離遊戲推出還有1個多月，SQUARE ENIX近日率先發放KINGDOM HEARTS 3王國之心3的Final Trailer，今次的情報量亦是極多：

今次Trailer同樣分有日文版及英文版，台詞有些微的不同，在前半段Disney作品的冒險之後，後半段可謂情報大放送，訊息含量相當之高，我們先去片：

日文版

英文版

關鍵的幾個位置：

玩家有控制Riku的時段，似乎在闇之世界，能拯救到Aqua嗎?

Axel與Kairi一起吃雪條的時候，出現了一刻Xion的錯覺

Vanitas與Sora戰鬥之時，看到在內的Ventus

Sora與元祖Master製作的小精靈相遇，問及Sora「還未懂得恢復失去心之人的心嗎？」

Ansem賢者從闇之世界回來登場，與另一個Ansem碰面

Riku與闇Riku在Ansem面前決鬥

Kairi作為第7位光之守護者拿起Keyblade參戰，是二代時的花花Keyblade

Axel被謎之人指著，拿著的是Sora及米奇同款的初代Keyblade

看到Ventus與Sora同樣被捉住，Ventus可會醒來？

本片最悲劇一幕，Riku為救Sora頂著大軍，接著Sora的悲嗚，Riku可能凶多吉少（FGO瑪修開寶具既視感）

+ 5 + 4 + 3

最後透露Xehanort集齊了13個自己（容器），回到「Scala ad Caelum」，可能是Unchained χ時代的地方

+ 2

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