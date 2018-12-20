【動畫】收錄《高分少女》未播出集數藍光EXTRA STAGE明年發售

收錄電視動畫《高分少女》未播出集數（ROUND13～15）的藍光／DVD「EXTRA STAGE」將在明年的 3 月 20 日發售，今日同時也發表了追加角色及聲優名單，包括三宅健太所飾演的桑吉爾夫，還有穿著一襲哥德蘿莉塔打扮但卻是個厲害玩家的微笑小玉，由井澤詩織飾演。

今年七月播出的《高分少女》雖然可以說是一部情懷作品，但想必也撩起不少老玩家的過去美好時光，尤其作品中含蓄的描述晶和春雄從互相對戰衍伸出來的感情戲，雖然純情卻也讓許多人心有戚戚。不過最後結束在第 12 話中第二女主角小春對春雄所做的告白，讓人非常在意後續究竟會怎麼發展！看來不對戰一場應該是說不過去了，至於是誰跟誰對戰...就得等明年發售的「EXTRA STAGE」內容囉。

初回限定版特典將會收錄漫畫原作押切蓮介所特別繪製的漫畫小冊子，以及重新拍攝的遊戲對決節目影像。另 Netflix 也預定會一次上架 ROUND13～15。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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