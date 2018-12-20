【任天堂明星大亂鬥Special】評測：內容滿分！系列最完美一作

Switch任天堂明星大亂鬥Special（Super Smash Bros Ultimate）可說是任記年尾重頭之作，不過今集除了集大成之餘又有什麼不同？好不好玩？以下同大家評測：

74名角色大齊集的夢幻對決

上集3DS/WiiU的《任天堂明星大亂鬥》角色連同DLC才56個，而今集Switch版更加變本加厲，未連DLC已達74位之多，除了追加回Wii時代的蛇叔、之前DLC的Cloud及Bayonetta，亦有新角色如Splatoon的Linkling、惡魔城的Simon、動物之森的Iasbelle西施惠等。雖然當中有7位是「Dash Fighter」（Echo Fighter），部份招式只有小改變的鬥士，但也無阻今集大亂鬥之空前盛大。而且除了角色外，今集的戰場版圖、道具、輔助模型等亦是系列集大成，更有極多對戰模式包括自訂亂鬥、300％殊死戰、全員對戰、團隊戰及淘汰戰等。更追加很多深入的設定，包括詳細的對局、讓賽、道具規則，亦可以設定戰鬥時切換戰場等，整體非常完美，完成度是最高的一作。

今集遊戲基本角色只有8位，要取齊74名角色亦是一個過程

今集的規則設定超豐富，更有詳細設定可開強度增幅，Party Game也不怕會一面倒

大亂鬥與真劍格鬥的絕妙平衡

大亂鬥的定位非常特別，它可以視為大眾同樂的Party Game之餘，又可以1對1像格鬥遊戲的「真劍勝負」，甚至打入Esport EVO。在Party Game方面，遊戲的門檻低，角色的招式取向基本通用，新手很快能知道角色的特性。加上各種古靈精怪的道具、輔助模型及不斷變化的版圖，再加人為的各種操作失錯、打錯位、卑鄙戰法等等，大亂鬥時往往能做就很多笑料。

學到基本操作，已經可以在4人亂鬥爆發很多笑料

但同時間遊戲亦可以「真劍勝負」1vs1，其格鬥技巧其實很多，小跳立回、受身、反向操作、快速落下、DI擊飛抑制、50/50、崖邊攻防等，以格鬥遊戲來看一點都不兒戲。而且大亂鬥的連技不像其他格鬥遊戲般「一中就吃全套」，每每受到擊飛值與對手的DI抑制所影響，令到雙方選手在每個動作之間其實都在「多擇」，劣勢的選手亦時刻有機反勝。某程度上比起很多格鬥遊戲還要刺激好玩。

大亂鬥的1vs1也是極受歡迎，技術含量不比正統格鬥遊戲少

大滿足的單機模式「燈火之星」

Wii的大亂鬥X（Brawl）有一個冒險模式「亞空之使者」，讓大亂鬥變成橫向動作過關遊戲，而且更首次讓多作品的角色有影片互動。可惜到了3DS/WiiU版則完全失去單人模式。終於來到了今集大亂鬥Special，一個新的模式「燈火之星」再臨。

單人冒險模式「燈火之星」很耐玩，初時更很有挑戰性

雖然此模式不如「亞空之使者」能進行2P協力亦不是橫向過關，但卻有著超大的版圖及無數的關卡，注入了一個叫「命魂」的RPG育成元素，而且這些命魂更是任天堂與各廠作品遊戲中的角色，玩家要透過剋屬性及化解機關的命魂來降低對戰難度，一步步過關。

筆者最為欣賞的是此模式下的微小設定，很多都是有根有據或巧妙地跨作品組合，例如關卡的命魂是打「永恆綠洲」的主角，會找來同色的Link配上「開花化」及「果實」道具，貼近主題。打的命魂是Xenoblade機械Fiora，又會有Shulk及模型Riki幫手，對手亦是顏色與Fiora很接近的女版神威。又或者MGS的Naked Snake LV99 超化後會變成Big Boss學得金屬殺手、惡魔城的德古拉 LV99 超化後會變成來須蒼真學得巨人殺手等。極多的關卡設計及命魂設定都有Neta，如果熟悉作品的話可能會會心微笑。

每個命魂戰都有相配的對手及關連的關卡設定，遊戲內有過千個命魂

德古拉超化變成了蒼真，製作團隊對每一個作品都有研究

遊戲中到處都是「NETA」，就連獎勵板面都要重現FF7的著名一幕... （不過是Zelda XD）

「燈火之星」的版圖亦設計得很有心思，像Street Fighter的2代搭飛機式移動、惡魔城的宮殿與鐘塔佈置、雄火龍煩人的飛走重現等。並非任天堂本家的作品都有很花心思去做。而當筆者打到最尾以為快要打完時，往往卻還有新的「裡關」，足足玩了30小時才完成，以「格鬥遊戲」的主線來說非比尋常。在最末段的決鬥加上今集主題曲「命之燈火」更是精彩熱血，就連單人模式的完成度亦是很高。

有過千命魂可收集，有一定機齡會看到很多熟悉的角色

筆者花30小時才完全打完單人模式，結尾還有多結局

內容滿分近乎完美

除了角色陣容盛大、主線極長之外，大亂鬥Special在很多其他細位都盡善盡美。有像格鬥遊戲Arcade Mode的「取勝亂鬥」、有群鬥的「百人對打」「全明星對打」「無情對打」、有專打命魂對局的「命魂板」，儲到金幣及命魂點亦可到各個隨機更新的商店購物。而且今集更有音樂播放器功能，約30作品超過800首的音樂可任聽更有Playlist功能，單是這個份量的Sound Track已值回票價了。

有Music Player聽800多首BGM，部份可到商店用金幣購買

線上對戰LAG機不斷

要說缺點的話，大亂鬥Special的線上模式是做得比較不完善的地方。今集沒有了上集的「休閒勢」與「認真勢」分類，只留下一個以自選條件來決定對局的「與任何人」，一打便計「世界戰鬥力」，而且今集仍不能與線上朋友先組隊玩2vs2。而想休閒玩唯有選擇「專用房間」模式，有齊觀戰與輸了換人的功能，開房或入自由房玩反而比較有趣。現時玩連線需要加入Switch Online會員及付費（有試用7日），但其連線品質卻並不理想，4人亂鬥經常出現LAG問題（筆者使用5G Wifi），之前4打4的Splatoon 2連線還比大亂鬥Special好，而且沒法看到房間與其他人的連線品質，還望日後能改善。

連線4人亂鬥經常lag，嚴重時還會右下角出loading圖案停了下來