Eric So「 迷蹤．奇點」東京展　迷走於Emoji與火星文的人際溝通

香港Art Toys 馬上會聯想到設計師Eric So（蘇卓航），但Eric So並不單單「等如」玩具。繪畫、是他最拿手、最基本的藝術創作媒界，Eric So以「迷蹤．奇點」主題畫展，探討現代人與人之間「迷蹤過迷蹤拳」的溝通方法。

李小龍演陳真時、耍過霍元甲的「迷蹤拳」，而推祟李小龍精神的香港藝術家Eric So，則認為現代人與人之間的溝通，可以比迷蹤拳的拳路更難看得懂：「有時你打3、4行 whatsapp短訊給對方、換來是一個似笑非的Emoji。是真心笑、冷笑還是甚麼？我們真的有好好理解對方的意思嗎？對方又有意思讓對方理解自己的想法嗎？這問題，觸發到我創作迷蹤．奇點畫展。」

「Eric So 迷蹤．奇點」東京展 圖片#03

深入高級住戶區中，可發現Y’s Art Gallery。

一系列正方型的畫，以2、4張為一組，在畫面上你看似知道Eric在繪畫甚麼，但始終只能「估估下」，而且Eric So更索性放棄用畫筆，改以顏料將宣紙染色，再一張一張貼上畫布，令到畫面更抽象。

每張畫都只是冰山一角，看似知道是甚麼，但其實又不完全。

「Eric So 迷蹤．奇點」東京展 圖片#01

「Eric So 迷蹤．奇點」東京展 圖片#02

展區中間的這隻「佐藤小象」名為Sakura，同樣是以宣紙加工過。

同時活躍於電影及潮流界的ARATA(左)、香港「回流」的日劇男主角藤岡靛(右)，加上Eric So三個型男合照。

攝影師米原康正也來捧場。

同時期在東京原宿區，Eric So除在相熟的店子張貼宣傳海報，更在街頭設置了一些玩味十足的小玩意，做法跟畫展的主題一樣，是先用小朋友面具做底，再於上面塗以一層一層的宣紙，做成有如浮雕的效果。而在知名的玩具店secret base，更表示了Eric一雙以宣紙製成的Nike波鞋。

在secret base更表示了Eric一雙以宣紙製成的Nike波鞋。

因ToySoul 玩具展遇上很多業界朋友，談到香港玩具界的藝術家，近年又重新被藝術界、拍賣行重視，辦起一個又一個的Affordable Art 展覽；人除了搵錢，也需要藝術去點綴生活，比起幾百萬上落的名畫，只此一件的手繪figure，以至更珍貴的藝術畫作，總算是年輕一代能夠負擔得起的藝術品。而大家亦可以figure以外的更多媒介中，多方面了解artist的構想和技法。

Eric So的「迷蹤．奇點」畫展，正於東京高輪區Y’s Art Gallery舉行中，還有一個星期就要完結，東京自遊行記得去睇睇。