Nukazooka再次惡搞Pokemon！大叔版比卡超發脾氣唔願出戰？

相信不少玩家都看過了在 1997 年開始的《寵物小精靈》吧？看著小智與比卡超一起挑戰各個難關，讓許多粉絲也跟著踏入了 Game Boy 裡當起了寶可夢訓練師。不過雖然比卡超在卡通裡面一直以來都是維持著那副模樣，但各位有沒有想過時間久了，他也是有可能會萌生出想長大的渴望呢？

該部影片為 Nukazooka 的最新創作，其所呈現的便是靠著比卡超爭戰多年的小智在決鬥中出現了事故，身心皆已進入大叔階段的比卡超鬧脾氣不願出戰，原因便是受不了小智不讓其進化，導致比卡超必須以雷超的體態和心智狀態困在比卡超的身體裡，讓他賭氣不肯出戰。

身心皆已進入大叔階段的比卡超鬧脾氣不願出戰！（點圖瀏覽）↓↓↓

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Nukazooka 在過去便時常以知名遊戲作為創作主題，以趣味的劇情搭上各種動畫特效打造了不少傑作，而他們今年最為成功的作品便是「PUBG vs Fortnite」，以各種創意打造了一場相當成功的跨界對決，獲得了兩款熱門遊戲玩家的讚賞，玩家若對於他們的風格有興趣，也可至他們的 YouTube 頻道查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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